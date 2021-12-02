Польскую границу обстреляли с территории Беларуси

Минувшей ночью белорусская сторона из пневматического оружия обстреляла прожекторные мачты на польской стороне границы. Об этом пресс-служба Министерства обороны Польши сообщила в Twitter. “В окрестностях Тересполя обстреляли осветительные приборы, установленные солдатами Войска Польского на границе с Беларусью. Фонари были уничтожены в результате выстрелов из пневматического оружия. Обстрел велся с территории Беларуси”, – говорится в сообщении.

Польша (фото из открытых источников)

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о намерении вызвать в Министерство национальной обороны страны военный атташе Беларуси. С начала года пограничники зафиксировали около 30 тысяч попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы.

2 сентября из-за миграционного кризиса было введено чрезвычайное положение в 183 населенных пунктах польских провинций Подлясского и Люблинского воеводств, примыкающих к границе с Беларусью.

Напомним, молодые и агрессивно настроенные мигранты, поддерживаемые спецсредствами белорусских военных, штурмуют пункт пропуска. Об этом сообщают Twitter-каналы официальных пресс-секретарей польских госучреждений, а также оппозиционный белорусский канал NEXTA. 16 ноября 1021 г. нелегальные мигранты пытаются прорваться на территорию Польши, используя при этом спецсредства, металлические прутья и камни.

Польские пограничники удерживают оборону в местах нападений. NEXTA сообщает, что мигранты еще 15 ноября двинулись из временного лагеря. При этом их сопровождали белорусские силовики. По оценкам журналистов, около двух тысяч человек скопились возле контроль-пропускного пункта (КПП) "Брузги", ожидая автобусов, по которым, как им было обещано, их повезут в Германию.

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