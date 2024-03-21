Получит ли Украина доходы от активов РФ: какое решение примет ЕС

На саммите ЕС, который пройдет 21-22 марта, не будет принято решение о передаче Киеву доходов от замороженных активов РФ.

Российские активы останутся недоступными для Украины. Фото из открытых источников

По словам источника Deutsche Welle в дипломатических кругах в Брюсселе, большинство стран-членов ЕС имеют общее понимание, что российские средства необходимо направить на покупку оружия и боеприпасов для ВСУ, однако против этой идеи выступает Венгрия.

Как пишет издание, Будапешт настаивает, что российские деньги "должны пойти на что угодно, но не на оружие для украинцев".

Из-за позиции Венгрии вряд ли стоит ожидать, что предложение о передаче Украине доходов от активов РФ будет одобрено на ближайшем саммите ЕС, отметил источник DW.

По информации издания, еще одним "противоречивым вопросом повестки дня саммита" станет дискуссия о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз, поскольку против этого выступают сразу несколько членов ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина не будет вести мирные переговоры с Россией, поскольку РФ – страна-террорист, а с террористами не разговаривают, их уничтожают, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Секретарь СНБО добавил, что все цивилизованные страны мира должны вслед за Украиной признать РФ страной-террористом. "Какие с Россией мирные переговоры, если эта страна – агрессор? Это страна-террорист. С террористами в современном мире никто не разговаривает. Их просто берут и уничтожают", — заявил Данилов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что в ближайшее время Россия может восстановить свой военный потенциал, чтобы уже в 2026 году напасть на страны НАТО. Президент Польши считает, что из-за угрозы России НАТО должна увеличить необходимый порог расходов стран на оборону с 2% до 3% ВВП.