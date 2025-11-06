Помощь Украине под угрозой: что никак не могут решить в ЕС

Европейский Союз до сих пор не может согласовать надежный финансовый план для Украины, необходимый для разблокирования нового пакета МВФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bloomberg".

Руководитель экономического сектора ЕС Валдис Домбровскис объяснил, что Европейский Союз должен предоставить Украине "надежное" финансовое обязательство, чтобы разблокировать новые средства Международного валютного фонда для Украины, поскольку кредиторы страны спешат избежать финансового кризиса в Украине.

Домбровскис обсудил на этой неделе в Болгарии с главой МВФ Кристалиной Георгиевой дефицит финансирования Киева в размере 65 миллиардов долларов и военные нужды.

По словам Домбровскиса, вашингтонский кредитор, который в 2023 году договорился с Украиной о программе на 15,6 миллиарда долларов, хочет получить "надежный путь вперед и убедительные политические обязательства со стороны ЕС" для согласования новых средств для Украины.

"Это должно выйти за рамки простого утверждения: "Да, мы сделаем то, что нужно, и мы просто обсуждаем варианты", — отметил он.

Новая поддержка со стороны ЕС разблокирует пакет помощи МВФ в размере около 8 миллиардов долларов в течение следующих трех лет, который ожидается в январе.

По словам Домбровскиса, использование обездвиженных активов центрального банка России для финансирования репарационного кредита для Украины остается лучшим вариантом для Брюсселя.

Согласно предложению, Киев должен будет вернуть деньги только при условии, что Россия оплатит военные репарации.

"Чем быстрее, тем лучше, как для программы МВФ, так и для удовлетворения потребностей Украины", — сказал Домбровскис.

