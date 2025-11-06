Допомога Україні під загрозою: що ніяк не можуть вирішити в ЄС

Європейський Союз досі не може погодити надійний фінансовий план для України, який буде необхідний для розблокування нового пакету МВФ. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Bloomberg".

Україна-ЄС. Фото: з відкритих джерел

Керівник економічного сектору ЄС Валдіс Домбровскіс пояснив, що Європейський Союз має надати Україні "надійне" фінансове зобов'язання, щоб розблокувати нові кошти Міжнародного валютного фонду для України, оскільки кредитори країни поспішають уникнути фінансової кризи в Україні.

Домбровскіс обговорив цього тижня в Болгарії з головою МВФ Кристаліною Георгієвою дефіцит фінансування Києва у розмірі 65 мільярдів доларів та військові потреби.

За словами Домбровскіса, вашингтонський кредитор, який у 2023 році домовився з Україною про програму на 15,6 мільярда доларів, хоче отримати "надійний шлях уперед та переконливі політичні зобов'язання з боку ЄС" для узгодження нових коштів для України.

"Це має вийти за межі простого твердження: "Так, ми зробимо те, що потрібно, і ми просто обговорюємо варіанти", — зазначив він.

Нова підтримка з боку ЄС розблокує пакет допомоги МВФ у розмірі близько 8 мільярдів доларів протягом наступних трьох років, який очікується у січні.

За словами Домбровскіса, використання знерухомлених активів центрального банку Росії для фінансування репараційного кредиту для України залишається найкращим варіантом для Брюсселя.

Згідно з пропозицією, Київ має повернути гроші лише за умови, що Росія сплатить військові репарації.

"Чим швидше, тим краще як для програми МВФ, так і для задоволення потреб України", — сказав Домбровскіс.

