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Помощь Украине: в Европарламенте обратились с новым призывом к странам ЕС

В Европарламенте призвали страны ЕС увеличить объемы поставок оружия Украине

сегодня, 13:14
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Кравцев Сергей

Глава комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призывает правительства Германии и других стран Европейского Союза увеличить объемы поставок оружия Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает ZDF.

Помощь Украине: в Европарламенте обратились с новым призывом к странам ЕС

Европарламент. Фото из открытых источников

Помимо этого Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала Запад принять дополнительные меры для повышения эффективности американских истребителей F-16, недавно поставленных в Украину.

"Это важный сигнал и эффективная поддержка, что F-16 наконец-то поставляются", — заявила политик.

Штрак-Циммерманн подчеркнула, что Европа не должна опускать руки.

"Все государства — не только Германия — должны сделать все возможное, чтобы защитить Украину и дать ей возможность продолжать защищать себя", — отметила она.

По ее мнению, это включает как поддержку подразделений ПВО, так и поставки крылатых ракет Taurus, независимо от мнения канцелярии Германии.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Украины был шанс одновременно уничтожить десятки российских самолетов Су-34, но из-за запрета США применять дальнобойное оружие по России ВСУ не смогли им воспользоваться, а теперь уже слишком поздно. Об этом пишет издание "Forbes".

СМИ отмечает, в течение нескольких месяцев Украина просила иностранных союзников разрешить использовать мощные баллистические ракеты – для нанесения ударов по российским военным самолетам, которые паркуются на аэродромах в России недалеко от границы. Так как союзники отказывались, Украина усилила свои атаки на наиболее уязвимые российские аэродромы, применяя собственное оружие. Так, в субботу украинские беспилотники нанесли удар по авиабазе в Морозовске на юге России, в 200 милях от линии фронта. 

По данным украинской разведки, в результате налета был уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34 ВВС России, повреждены еще два Су-34 и сожжен склад боеприпасов. 




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Источник: https://www.zdf.de/nachrichten/politik/ausland/ukraine-russland-konflikt-blog-100.html
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