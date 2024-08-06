Помощь Украине: в Европарламенте обратились с новым призывом к странам ЕС

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Кравцев Сергей
Глава комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призывает правительства Германии и других стран Европейского Союза увеличить объемы поставок оружия Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает ZDF.
Европарламент. Фото из открытых источников
Помимо этого Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала Запад принять дополнительные меры для повышения эффективности американских истребителей F-16, недавно поставленных в Украину.
Штрак-Циммерманн подчеркнула, что Европа не должна опускать руки.
По ее мнению, это включает как поддержку подразделений ПВО, так и поставки крылатых ракет Taurus, независимо от мнения канцелярии Германии.
Читайте также на портале "Комментарии" — у Украины был шанс одновременно уничтожить десятки российских самолетов Су-34, но из-за запрета США применять дальнобойное оружие по России ВСУ не смогли им воспользоваться, а теперь уже слишком поздно. Об этом пишет издание "Forbes".
СМИ отмечает, в течение нескольких месяцев Украина просила иностранных союзников разрешить использовать мощные баллистические ракеты – для нанесения ударов по российским военным самолетам, которые паркуются на аэродромах в России недалеко от границы. Так как союзники отказывались, Украина усилила свои атаки на наиболее уязвимые российские аэродромы, применяя собственное оружие. Так, в субботу украинские беспилотники нанесли удар по авиабазе в Морозовске на юге России, в 200 милях от линии фронта.
По данным украинской разведки, в результате налета был уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34 ВВС России, повреждены еще два Су-34 и сожжен склад боеприпасов.
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