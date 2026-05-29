Попадание БПЛА в Румынии вывело из себя ЕС: Путину выдвинули жесткий ультиматум

Российская атака беспилотником типа "Шахед", попавшего в жилую многоэтажку на территории Румынии, стала очередным сигналом расширения последствий войны за пределы Украины. В результате инцидента в городе Галац произошел пожар на крыше дома, а также известно о по меньшей мере двух пострадавших гражданских лиц. Это первый зафиксированный случай поражения жилищной инфраструктуры на территории Европейского Союза в рамках текущей эскалации.

Европейские чиновники расценили произошедшее как опасное расширение зоны риска. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что действия России фактически демонстрируют пересечение новой "красной линии", ведь удары затрагивают уже не только Украину, но и страны ЕС. Она подчеркнула, что Европейский Союз выражает полную поддержку Румынии и ее гражданам, пострадавшим в результате инцидента.

В Брюсселе отмечают, что ответом на инцидент станет дальнейшее укрепление системы безопасности в странах восточного фланга ЕС, а также усиление политики сдерживания. Отдельно Еврокомиссия подтвердила намерение увеличить санкционное давление на Российскую Федерацию, которая продолжает военные действия против Украины и создает угрозы соседним государствам.

Фон дер Ляен также сообщила о подготовке нового, уже 21-го пакета ограничительных мер против России. По ее словам, Европейский Союз и дальше будет одновременно усиливать обороноспособность своих восточных границ и экономическое давление на государство-агрессора, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию и уменьшить риски для гражданского населения в регионе.

