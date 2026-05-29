Влучання БПЛА в Румунії вивело з себе ЄС: Путіну висунули жорсткий ультиматум

Російська атака безпілотником типу "Шахед", який влучив у житлову багатоповерхівку на території Румунії, стала черговим сигналом розширення наслідків війни за межі України. Унаслідок інциденту в місті Галац сталася пожежа на даху будинку, а також відомо про щонайменше двох постраждалих цивільних осіб. Це перший зафіксований випадок ураження житлової інфраструктури на території Європейського Союзу в межах поточної ескалації.

Європейські посадовці розцінили подію як небезпечне розширення зони ризику. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що дії Росії фактично демонструють перетин нової "червоної лінії", адже удари зачіпають вже не лише Україну, а й країни ЄС. Вона підкреслила, що Європейський Союз висловлює повну підтримку Румунії та її громадянам, які постраждали внаслідок інциденту.

У Брюсселі наголошують, що відповіддю на інцидент стане подальше зміцнення системи безпеки в країнах східного флангу ЄС, а також посилення політики стримування. Окремо Єврокомісія підтвердила намір збільшити санкційний тиск на Російську Федерацію, яка продовжує військові дії проти України та створює загрози для сусідніх держав.

Фон дер Ляєн також повідомила про підготовку нового, вже 21-го пакета обмежувальних заходів проти Росії. За її словами, Європейський Союз і надалі буде одночасно посилювати обороноздатність своїх східних кордонів та економічний тиск на державу-агресора, щоб запобігти подальшій ескалації та зменшити ризики для цивільного населення в регіоні.

