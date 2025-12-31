logo

После "атаки" Украины по резиденции Путина руководители стран ЕС пошли на неожиданный шаг: детали
НОВОСТИ

После "атаки" Украины по резиденции Путина руководители стран ЕС пошли на неожиданный шаг: детали

В Кремле заявили, что Украина якобы предприняла попытку удара дронами по резиденции Путина ночью 29 декабря

31 декабря 2025, 12:00
Автор:
avatar

Клименко Елена

Несколько лидеров европейских стран провели совместный телефонный разговор после заявления России о попытке атаки на резиденцию кремлевского правителя Владимира Путина в Новгородской области. Об этой конференции сообщило агентство Bloomberg 30 декабря.

После "атаки" Украины по резиденции Путина руководители стран ЕС пошли на неожиданный шаг: детали

Фото: из открытых источников

Известно, что в разговоре приняли участие канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, премьер Польши Дональд Туск и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Фон дер Ляен в социальной сети X написала, что обсуждение было "плодотворным" и касалось поддержки Украины, ее безопасности и возобновления после разрушений. Она подчеркнула, что процветание свободного украинского государства тесно связано с его вступлением в ЕС, что одновременно является гарантией его безопасности.

Российские власти утверждают, что Украина якобы пыталась нанести удар беспилотниками по резиденции Путина в ночь на 29 декабря. Однако Москва не предоставила никаких убедительных доказательств. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что подобные действия не останутся без ответа и усилят позицию России на мирных переговорах.

Российская сторона официально называет резиденцию "Долгие Бороды", хотя больше известна как "Валдай" из-за близкого расположения одноименного города. По словам Лаврова, атака якобы произошла как раз в ночь на 29 декабря.

В то же время, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что никаких доказательств для подтверждения российских обвинений нет, и атака не имела места. В этот же период президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что был "очень взбешен" после того, как Путин рассказал ему о якобы атаке украинского дрона.

Как уже писали "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин пока не стремится к завершению войны в Украине, и причины этого достаточно понятны, считает военный эксперт Олег Жданов.



Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-30/european-leaders-discuss-ukraine-as-russia-toughens-stance
