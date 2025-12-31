Після "атаки" України по резиденції Путіна керівники країн ЄС пішли на несподіваний крок: деталі

Кілька лідерів європейських країн провели спільну телефонну розмову після заяви Росії про нібито спробу атаки на резиденцію кремлівського правителя Володимира Путіна у Новгородській області. Про цю конференцію повідомило агентство Bloomberg 30 грудня.

Фото: з відкритих джерел

Відомо, що у розмові взяли участь канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, прем’єр Польщі Дональд Туск та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фон дер Ляєн у соціальній мережі X написала, що обговорення було "плідним" і стосувалося підтримки України, її безпеки та відновлення після руйнувань. Вона підкреслила, що процвітання вільної української держави тісно пов’язане з її вступом до ЄС, що одночасно є гарантією її безпеки.

Російська влада стверджує, що Україна нібито намагалася здійснити удар безпілотниками по резиденції Путіна в ніч на 29 грудня. Проте Москва не надала жодних переконливих доказів. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що подібні дії не залишаться без відповіді і посилять позицію Росії на мирних переговорах.

Російська сторона офіційно називає резиденцію "Долгие Бороды", хоча більше відома як "Валдай" через близьке розташування однойменного міста. За словами Лаврова, атака нібито відбулася саме в ніч на 29 грудня.

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що жодних доказів для підтвердження російських звинувачень немає, і атака не мала місця. У цей же період президент США Дональд Трамп повідомив журналістам, що був "дуже розлючений" після того, як Путін розповів йому про нібито атаку українського дрона.

