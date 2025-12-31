logo_ukra

Головна Новини Світ ЄС Після "атаки" України по резиденції Путіна керівники країн ЄС пішли на несподіваний крок: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Після "атаки" України по резиденції Путіна керівники країн ЄС пішли на несподіваний крок: деталі

У Кремлі заявили, що Україна нібито здійснила спробу удару дронами по резиденції Путіна вночі 29 грудня

31 грудня 2025, 12:00
Автор:
avatar

Клименко Елена

Кілька лідерів європейських країн провели спільну телефонну розмову після заяви Росії про нібито спробу атаки на резиденцію кремлівського правителя Володимира Путіна у Новгородській області. Про цю конференцію повідомило агентство Bloomberg 30 грудня.

Після "атаки" України по резиденції Путіна керівники країн ЄС пішли на несподіваний крок: деталі

Фото: з відкритих джерел

Відомо, що у розмові взяли участь канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, прем’єр Польщі Дональд Туск та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фон дер Ляєн у соціальній мережі X написала, що обговорення було "плідним" і стосувалося підтримки України, її безпеки та відновлення після руйнувань. Вона підкреслила, що процвітання вільної української держави тісно пов’язане з її вступом до ЄС, що одночасно є гарантією її безпеки.

Російська влада стверджує, що Україна нібито намагалася здійснити удар безпілотниками по резиденції Путіна в ніч на 29 грудня. Проте Москва не надала жодних переконливих доказів. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що подібні дії не залишаться без відповіді і посилять позицію Росії на мирних переговорах.

Російська сторона офіційно називає резиденцію "Долгие Бороды", хоча більше відома як "Валдай" через близьке розташування однойменного міста. За словами Лаврова, атака нібито відбулася саме в ніч на 29 грудня.

Водночас  міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що жодних доказів для підтвердження російських звинувачень немає, і атака не мала місця. У цей же період президент США Дональд Трамп повідомив журналістам, що був "дуже розлючений" після того, як Путін розповів йому про нібито атаку українського дрона.

Як вже писали "Коментарі", російський диктатор  Володимир Путін наразі не прагне завершення війни в Україні, і причини цього доволі зрозумілі, вважає військовий експерт Олег Жданов.



Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-30/european-leaders-discuss-ukraine-as-russia-toughens-stance
