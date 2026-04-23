После инициативы Здеховского ЕС готовит запрет на въезд для россиян, воевавших против Украины

Одним из политических импульсов к общеевропейскому решению стала инициатива чешского депутата Европарламента Томаша Здеховского, призвавшего закрыть Шенгенскую зону для лиц, причастных к российской агрессии, сообщает Guildhall.

Здеховский, депутат Европарламента от Христианско-демократического союза – Чехословацкой народной партии и группы Европейской народной партии, инициировал совместное письмо высокопоставленной представительнице ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. В обращении евродепутаты призвали ввести единый для всего ЕС механизм запрета на въезд и выдачу виз россиянам, активно участвовавшим в войне против Украины.

"Если мы хотим серьезно относиться к безопасности и международному праву, мы должны действовать едино и последовательно", — заявил Здеховский.

По его словам, Европейский Союз не может одновременно говорить об ответственности за военные преступления и терпеть свободное передвижение людей, участвовавших в российской агрессии.

"Мы не можем закрывать глаза на то, что люди, участвовавшие в жестокой агрессии против Украины, могут представлять прямую угрозу безопасности наших граждан", — подчеркнул депутат.

После обсуждения этого вопроса на уровне ЕС Кайя Каллас заявила, что к июньскому заседанию Европейского совета должны быть подготовлены предложения по ограничению въезда в Европейский Союз для бывших российских комбатантов.

Комментируя инициативу в разговоре с Guildhall, Здеховский заявил: "Мы делаем все возможное для усиления давления на Россию и перекрытия каналов инфильтрации как российской агентуры, так и людей, непосредственно причастных к агрессии против Украины. Это один из шагов в рамках комплекса мер, которые планируется в ЕС для усиления давления на РФ".

Инициатива Здеховского продолжает линию, которую раньше активно продвигала Эстония. Таллин уже ввел национальные запреты на въезд для россиян, воевавших против Украины, и призвал распространить такой подход на весь ЕС. Эстонская сторона предупреждает, что речь идет не только о моральной ответственности, но и о прямой угрозе безопасности: люди с боевым опытом, связями с российскими силовыми структурами или уголовным прошлым могут быть использованы в рамках более широких гибридных операций России против Европы.

