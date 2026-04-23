После инициативы Здеховского ЕС готовит запрет на въезд для россиян, воевавших против Украины
После инициативы Здеховского ЕС готовит запрет на въезд для россиян, воевавших против Украины

Европейский Союз готовит предложения по ограничению въезда для российских военнослужащих, участвовавших в войне против Украины

23 апреля 2026, 10:47
Кравцев Сергей

Одним из политических импульсов к общеевропейскому решению стала инициатива чешского депутата Европарламента Томаша Здеховского, призвавшего закрыть Шенгенскую зону для лиц, причастных к российской агрессии, сообщает Guildhall.

Томаш Здеховский. Фото: из открытых источников

Здеховский, депутат Европарламента от Христианско-демократического союза – Чехословацкой народной партии и группы Европейской народной партии, инициировал совместное письмо высокопоставленной представительнице ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. В обращении евродепутаты призвали ввести единый для всего ЕС механизм запрета на въезд и выдачу виз россиянам, активно участвовавшим в войне против Украины.

"Если мы хотим серьезно относиться к безопасности и международному праву, мы должны действовать едино и последовательно", — заявил Здеховский.

По его словам, Европейский Союз не может одновременно говорить об ответственности за военные преступления и терпеть свободное передвижение людей, участвовавших в российской агрессии.

"Мы не можем закрывать глаза на то, что люди, участвовавшие в жестокой агрессии против Украины, могут представлять прямую угрозу безопасности наших граждан", — подчеркнул депутат.

После обсуждения этого вопроса на уровне ЕС Кайя Каллас заявила, что к июньскому заседанию Европейского совета должны быть подготовлены предложения по ограничению въезда в Европейский Союз для бывших российских комбатантов.

Комментируя инициативу в разговоре с Guildhall, Здеховский заявил: "Мы делаем все возможное для усиления давления на Россию и перекрытия каналов инфильтрации как российской агентуры, так и людей, непосредственно причастных к агрессии против Украины. Это один из шагов в рамках комплекса мер, которые планируется в ЕС для усиления давления на РФ".

Инициатива Здеховского продолжает линию, которую раньше активно продвигала Эстония. Таллин уже ввел национальные запреты на въезд для россиян, воевавших против Украины, и призвал распространить такой подход на весь ЕС. Эстонская сторона предупреждает, что речь идет не только о моральной ответственности, но и о прямой угрозе безопасности: люди с боевым опытом, связями с российскими силовыми структурами или уголовным прошлым могут быть использованы в рамках более широких гибридных операций России против Европы.

Источник: https://ghall.com.ua/2026/04/22/posle-initsiativy-zdehovskogo-es-gotovit-zapret-na-vezd-dlya-rossiyan-voevavshih-protiv-ukrainy/
