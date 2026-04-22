logo_ukra

BTC/USD

78027

ETH/USD

2387.54

USD/UAH

44.12

EUR/UAH

51.91

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Німеччина готується до великої війни: Берлін зробив нову резонансну заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

Німеччина готується до великої війни: Берлін зробив нову резонансну заяву

Нова стратегія Бундесверу прямо називає Росію загрозою і запускає масштабне переозброєння

22 квітня 2026, 13:14
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус представив першу в історії країни комплексну військову стратегію, яка передбачає різке посилення Бундесверу на тлі зростаючої загрози з боку Росії. Документ визначає амбітну мету – зробити німецьку армію найпотужнішою серед звичайних сил у Європі.

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

У стратегії збережено планову чисельність Збройних сил на рівні 260 тисяч активних військовослужбовців. Разом із резервістами загальна кількість має досягти щонайменше 460 тисяч. Водночас частина військових наполягала на подальшому збільшенні, враховуючи безпекові виклики.

Ключовим фактором, що визначає нову оборонну політику Берліна, прямо названа Росія. У документі зазначається, що Москва створює передумови для потенційного нападу на країни НАТО, що змушує союзників переглядати свої підходи до оборони.

Окремий акцент зроблено на розвитку сучасних можливостей ведення війни. Йдеться не лише про традиційні сили, а й про посилення кібербезпеки, інформаційних операцій та присутності в космосі. Німеччина також планує значно наростити арсенал високоточної зброї великої дальності та систем протиповітряної оборони.

Стратегія підкреслює, що в умовах гібридних загроз армія повинна діяти у тісній координації з іншими державними інституціями, однак зосереджуватися саме на військових завданнях.

Новий курс Берліна сигналізує про зміну ролі Німеччини в європейській безпеці – від стриманої оборонної позиції до активного лідерства у військовій сфері на континенті.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Німеччина викликала російського посла після заяв Москви, які у Берліні розцінили як прямі загрози об'єктам своєї території. Йдеться про публікацію російським Міноборони списку компаній, нібито пов'язаних з українським оборонним сектором чи постачанням для ЗСУ.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.spiegel.de/
Теги:

Новини

Всі новини