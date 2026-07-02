После удара по Киеву в ЕС готовят новый ответ Кремлю: чем ударят по России

Массированный российский удар по Киеву, нанесенный в ночь на 2 июля, может привести к очередному усилению санкционного давления со стороны Европейского Союза. Уже на следующей неделе в Брюсселе планируют рассмотреть новый пакет ограничительных мер, направленный против российского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

По его словам, реакция европейских партнеров последовала практически сразу после очередной масштабной атаки на украинскую столицу.

Как отметил Власюк, глава европейской дипломатии Кая Каллас уже дала понять, что одних политических заявлений больше недостаточно. В Евросоюзе намерены расширить санкционный список, включив в него новые предприятия, организации и компании, которые участвуют в производстве вооружений или обеспечивают работу российского оборонного сектора.

Украинская сторона принимала непосредственное участие в подготовке предложений. По словам Власюка, специалисты провели анализ деятельности ряда российских юридических лиц, собрали необходимую доказательную базу и передали соответствующие материалы европейским партнерам для рассмотрения.

В Киеве рассчитывают, что каждое новое массированное нападение России будет сопровождаться не только дипломатическим осуждением, но и конкретными экономическими последствиями для государства-агрессора. Такой подход, считают украинские власти, должен постепенно ограничить доступ российского ВПК к технологиям, финансовым ресурсам и международным каналам поставок.

Ожидается, что новый санкционный пакет будет сравнительно небольшим по объему, однако станет очередным элементом стратегии по последовательному усилению давления на российскую оборонную промышленность и ее партнеров, задействованных в производстве оружия для продолжения войны против Украины.

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