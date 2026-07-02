Після удару по Києву в ЄС готують нову відповідь Кремлю: чим ударять по Росії

Масований російський удар по Києву, завданий у ніч проти 2 липня, може призвести до чергового посилення санкційного тиску з боку Європейського Союзу. Вже наступного тижня у Брюсселі планують розглянути новий пакет обмежувальних заходів, спрямований проти російського військово-промислового комплексу. Про це повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

За його словами, реакція європейських партнерів була практично відразу після чергової масштабної атаки на українську столицю.

Як зазначив Власюк, голова європейської дипломатії Кая Каллас уже дала зрозуміти, що одних політичних заяв більше замало. У Євросоюзі мають намір розширити список санкцій, включивши до нього нові підприємства, організації та компанії, які беруть участь у виробництві озброєнь або забезпечують роботу російського оборонного сектору.

Українська сторона брала безпосередню участь у підготовці речень. За словами Власюка, фахівці провели аналіз діяльності низки російських юридичних осіб, зібрали необхідну доказову базу та передали відповідні матеріали європейським партнерам для розгляду.

У Києві розраховують, що кожен новий масований напад Росії супроводжуватиметься не лише дипломатичним осудом, а й конкретними економічними наслідками для держави-агресора. Такий підхід, вважає українська влада, має поступово обмежити доступ російського ВПК до технологій, фінансових ресурсів та міжнародних каналів постачання.

Очікується, що новий санкційний пакет буде порівняно невеликим за обсягом, проте стане черговим елементом стратегії послідовного посилення тиску на російську оборонну промисловість та її партнерів, задіяних у виробництві зброї для продовження війни проти України.

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