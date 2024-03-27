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Последние 48 часов: президент Сербии Вучич сообщил об угрозе стране

Вучич опубликовал загадочный пост об "угрозе национальным интересам Сербии"

сегодня, 08:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Во вторник вечером, 26 марта, президент Сербии Александар Вучич опубликовал странное сообщение, где отметил, что Сербию ждут тяжелые дни, и анонсировал вызовы, ожидающие страну в ближайшее время. При этом ни о какой конкретике Вучич не заявил. Как передает портал "Комментарии", соответствующее сообщение он разместил в Instagram.

Последние 48 часов: президент Сербии Вучич сообщил об угрозе стране

Александар Вучич. Фото: из открытых источников

Президент Сербии не привел никаких деталей относительно угроз для Сербии, однако пообещал проинформировать жителей об этом в ближайшие дни.

"Тяжелые дни для Сербии. В этот момент нелегко говорить, какие новости мы получили за последние 48 часов", – написал Александар Вучич.

По его словам, полученные данные напрямую угрожают "жизненно важным национальным интересам как Сербии, так и (Республики) Сербской".

"В ближайшие дни я сообщу народу Сербии обо всех вызовах, которые стоят перед нами. Будет трудно. Будем бороться. Сербия победит", – добавил Вучич.

Как известно, в Сербии сотрудники тайной полиции с автоматами патрулировали улицы Белграда в течение выходных. Президент Александар Вучич заявил, что они и полиция в штатском будут следить за спортивными объектами и торговыми центрами столицы.

Оппоненты Вучича раскритиковали эту меру как ненужную и имеющее целью запугать население.

Также недавно Вучич заявил, что Сербия может выйти из Совета Европы. По его словам, в случае принятия заявки Косово на вступление в организацию это будет означать изгнание Сербии.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Сербии Александр Вучич, который также, как и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, долгое время в Европе считался одним из самых лояльных к российскому диктатору Путину, теперь заявил, что не может дать гарантий, что сербы и дальше будут воздерживаться от введения санкций против России. Пока что Белград не присоединится к западным санкциям против России.




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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=965799378466542&set=a.337307201315766
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