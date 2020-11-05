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Главная Новости Мир ЕС Повторный теракт: Франция и Италия отправляют военных и полицию на границы
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Повторный теракт: Франция и Италия отправляют военных и полицию на границы

По словам президента Франции, усиление контроля будет нацелено на нелегальную иммиграцию на фоне "растущей террористической угрозы"

сегодня, 15:55
Автор:

Татьяна Лозовенко

Глава МВС Италии Лучиана Ламоджезе отправила на границу с Австрией военных из-за угрозы повторного теракта. Президент Эммануэль Макрон в четверг призвал к усилению пограничного контроля в Шенгенской зоне Европейского Союза после недавних атак исламистов во Франции и Австрии, многократно увеличив количество полиции на границе с Испанией. Об этом сообщает Reuters и Il Goirnale.it.

Повторный теракт: Франция и Италия отправляют военных и полицию на границы

Фото: Эммануэль Макрон. 1news

По словам президента Франции, усиление контроля будет нацелено на нелегальную иммиграцию на фоне "растущей террористической угрозы". В Париже создают муниципальную полицию для защиты граждан города.

"Моя обязанность — защищать французов. Я посвятил этому всю свою энергию с первого дня. Мобилизация всех государственных учреждений является тотальной", — пишет президент.

Франция, где проживает самая большая мусульманская община Европы, в последние годы подверглась череде нападений. Учитывая недавнее подтверждение, что террорист, напавший на Ниццу, прибыл из итальянской Лампедузы, Министерство внутренних дел Италии также многократно усилило контроль над мигрантами внутри страны.

Ранее "Комментарии" сообщали, что из-за дефицита койкомест Франция отправит часть пациентов с коронавирусом в Германию.


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