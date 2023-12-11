logo

BTC/USD

42224.24

ETH/USD

2242.78

LTC/USD

73.23

USD/UAH

37.35

EUR/UAH

40.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Появилась новая дата: ЕС может отложить начало переговоров о вступлении Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Появилась новая дата: ЕС может отложить начало переговоров о вступлении Украины

ЕС может перенести старт переговоров о вступлении Украины на март

сегодня, 13:34
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Старт переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз могут отложить до марта 2024 года. Причина возможного решения – неуступчивая позиция Венгрии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Euractiv".

Появилась новая дата: ЕС может отложить начало переговоров о вступлении Украины

ЕС - Украина. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что на саммите лидеров ЕС 14-15 декабря будут обсуждаться сразу несколько вопросов, касающихся Украины. Первый из них – это начало переговоров о вступлении в ЕС, а также предоставление 50 млрд евро экономической поддержки и выделение еще 20 млрд евро на армию Украины. Кроме того, на повестке дня новый пакет санкций против России.


Издание отмечает, что обеспечение новой финансовой помощи от Европы критически важно на фоне проблем с согласованием финансирования в США.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже заявил, что будет блокировать вопросы Украины. Он требует от ЕС "стратегической дискуссии" о поддержке Киева.

Европейские дипломаты считают, что заявки Грузии, Боснии и Герцеговины по поводу их присоединения к ЕС Орбан поддержал, но они провалятся, если Венгрия наложит вето на Украину.

Высокопоставленные дипломаты ЕС в комментарии Euractiv заявили, что в случае блокирования Венгрией вопросов поддержки Украины начало переговоров по вступлению могут быть перенесены на март.

"Те, кто ожидает, что Орбан уступит, описали возможный компромисс, перенеся начало переговоров с Украиной на март при окончательных условиях. Другие переживают, что в этот раз венгерского лидера не удастся убедить", — отмечает издание.

Читайте также на портале "Комментарии" — может ли Венгрия поставить крест на переговорах Украины по вступлению в ЕС: какой прогноз




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/europes-support-for-ukraine-teeters-as-hungary-plays-hardball/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!