Может ли Венгрия поставить крест на переговорах Украины по вступлению в ЕС: какой прогноз

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Кравцев Сергей
На саммите Евросоюза, который состоится 14-15 декабря, могут объявить о начале переговоров с Украиной касательно вступления в ЕС. Максимальное сопротивление этому оказывает Венгрия. Ее премьер-министр Виктор Орбан открыто шантажирует Брюссель и подыгрывает Москве, давая понять, что не пустит Украину в ЕС. И даже принятые изменения в закон Украины о нацменьшинствах, на чем ранее настаивал Будапешт, ситуацию не изменили. С Орбаном 10 декабря пообщался лично Зеленский, но не факт, что это помогло. Какие ожидания от грядущего саммита ЕС? Станет ли Венгрия идти против всех, или заручится помощью той же Словакии, также высказывающей против евроинтеграции Украины в нынешних условиях? Либо сопротивление противников Украины будет сломлено? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Виктор Орбан. Фото: из открытых источников
Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко не сомневается, что Орбан будет продолжать противодействие вступлению Украины в ЕС, увеличению помощи нашей стране и санкций против РФ.
При этом, акцентирует эксперт, согласно законам евросообщества, можно лишить ту или иную страну права вето.
По его словам, желание это у крупнейших экономик ЕС явно есть. Потому сейчас и поднимается вопрос о радикальной реформе системы голосования. Не полным консенсусом, а квалифицированным большинством (две трети голосов, с учетом экономического веса и количества населения тех или иных стран).
Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассуждает так:
Это не вопрос соответствия Украины критериям ЕС, а исключительно – политического служения руководства Венгрии интересам Кремля, уверен эксперт.
Но, продолжает он, есть надежда, что общая позиция ЕС, где практически все страны выступают за начало переговоров о вступлении Украины в этот союз, передавит позицию одной или даже двух-трех стран-членов (Венгрия, возможно, Словакия и еще кто-то).
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Ігор
сегодня, 12:31
Не треба тішити себе питанням розколоти Євросоюз Україною. Україна збирає той врожай який сіяла навколо себе, як Ізраїль збирає свій врожай. Ніхто не буде утискати ті європейські країни які проти нацистів, заради перемоги корумпованого брехливого юдейського Фюрера. Навіть у самій країні Баг йому тільки ззовні підкоряються, а так вже ніхто не виконує його вказівок.