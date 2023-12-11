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Может ли Венгрия поставить крест на переговорах Украины по вступлению в ЕС: какой прогноз

Есть вероятность, если Венгрия продолжит так открыто противодействовать общей позиции, руководство евросообщества заберет у нее право голоса

сегодня, 12:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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На саммите Евросоюза, который состоится 14-15 декабря, могут объявить о начале переговоров с Украиной касательно вступления в ЕСМаксимальное сопротивление этому оказывает ВенгрияЕе премьер-министр Виктор Орбан открыто шантажирует Брюссель и подыгрывает Москве, давая понять, что не пустит Украину в ЕСИ даже принятые изменения в закон Украины о нацменьшинствах, на чем ранее настаивал Будапешт, ситуацию не изменилиС Орбаном 10 декабря пообщался лично Зеленскийно не факт, что это помогло. Какие ожидания от грядущего саммита ЕС? Станет ли Венгрия идти против всех, или заручится помощью той же Словакии, также высказывающей против евроинтеграции Украины в нынешних условияхЛибо сопротивление противников Украины будет сломлено? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Может ли Венгрия поставить крест на переговорах Украины по вступлению в ЕС: какой прогноз

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Орбан четко выполняет указания Кремля

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко не сомневается, что Орбан будет продолжать противодействие вступлению Украины в ЕС, увеличению помощи нашей стране и санкций против РФ.


"Он четко выполняет указания Кремля, – поясняет эксперт. – Венгрия очень зависима от РФ. Возможно, Орбан не хотел бы действовать так влобовую. Но ситуация заставляет, Кремль вынуждает. Венгерский премьер явно боится Путина. И беззастенчиво пляшет под его дудку".

При этом, акцентирует эксперт, согласно законам евросообщества, можно лишить ту или иную страну права вето.

"Есть такое понятие – как временное исключение. И имеется вероятность, что, если Венгрия продолжит так открыто противодействовать общей позиции, руководство евросообщества заберет у нее право голоса. На какой-то промежуток времени. И Украина начнет переговоры о своем вступлении в ЕС, получит необходимую помощь и так далее. Основные игроки ЕС (Франция, Германия, Нидерланды) выступают за вступление нашей страны в ЕС. И Венгрия либо та же Словакия, при желании, могут быть быстро поставлены на место", – уверяет Александр Охрименко.

По его словам, желание это у крупнейших экономик ЕС явно есть. Потому сейчас и поднимается вопрос о радикальной реформе системы голосованияНе полным консенсусом, а квалифицированным большинством (две трети голосов, с учетом экономического веса и количества населения тех или иных стран).

"Как мне кажется, все уже поняли абсурдность ситуации, когда одни из самых бедных стран ЕС блокируют общие решения (либо выторговывая себе какие-то преференции, либо действуя по указке извне). Надеемся на лучшее. Что Орбан просто испугается – и даст заднюю. И что на саммите примут позитивные для Украины решения", – заключает эксперт.

Есть надежда, что общая позиция ЕС передавит позицию одной или даже двух-трех стран-членов

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассуждает так:

"То, что Венгрия, не глядя на фактаж не просто словесный, но и действия со стороны Украины по отношению к так называемым претензиям, которые официальный Будапешт предъявлял, продолжает блокировать нашу евроинтеграциюговорит лишь об одном. А именно – о грубом, открытом лоббизме ведущими венгерскими политиками российских интересов".

Это не вопрос соответствия Украины критериям ЕС, а исключительно – политического служения руководства Венгрии интересам Кремля, уверен эксперт.

Но, продолжает он, есть надежда, что общая позиция ЕС, где практически все страны выступают за начало переговоров о вступлении Украины в этот союз, передавит позицию одной или даже двух-трех стран-членов (Венгрия, возможно, Словакия и еще кто-то).

"Что касается собственно саммита – уже анонсировано, что там примут судьбоносные решения. А это могут быть лишь предложения о начале процедуры вступления Украины в ЕС с перспективой обретения полноправного членства", – считает Андрей Новак.

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Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:31

Не треба тішити себе питанням розколоти Євросоюз Україною. Україна збирає той врожай який сіяла навколо себе, як Ізраїль збирає свій врожай. Ніхто не буде утискати ті європейські країни які проти нацистів, заради перемоги корумпованого брехливого юдейського Фюрера. Навіть у самій країні Баг йому тільки ззовні підкоряються, а так вже ніхто не виконує його вказівок.


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