Может ли Венгрия поставить крест на переговорах Украины по вступлению в ЕС: какой прогноз

На саммите Евросоюза, который состоится 14-15 декабря, могут объявить о начале переговоров с Украиной касательно вступления в ЕС. Максимальное сопротивление этому оказывает Венгрия. Ее премьер-министр Виктор Орбан открыто шантажирует Брюссель и подыгрывает Москве, давая понять, что не пустит Украину в ЕС. И даже принятые изменения в закон Украины о нацменьшинствах, на чем ранее настаивал Будапешт, ситуацию не изменили. С Орбаном 10 декабря пообщался лично Зеленский, но не факт, что это помогло. Какие ожидания от грядущего саммита ЕС? Станет ли Венгрия идти против всех, или заручится помощью той же Словакии, также высказывающей против евроинтеграции Украины в нынешних условиях? Либо сопротивление противников Украины будет сломлено? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Орбан четко выполняет указания Кремля

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко не сомневается, что Орбан будет продолжать противодействие вступлению Украины в ЕС, увеличению помощи нашей стране и санкций против РФ.

"Он четко выполняет указания Кремля, – поясняет эксперт. – Венгрия очень зависима от РФ. Возможно, Орбан не хотел бы действовать так влобовую. Но ситуация заставляет, Кремль вынуждает. Венгерский премьер явно боится Путина. И беззастенчиво пляшет под его дудку ".

При этом, акцентирует эксперт, согласно законам евросообщества, можно лишить ту или иную страну права вето.

"Есть такое понятие – как временное исключение. И имеется вероятность, что, если Венгрия продолжит так открыто противодействовать общей позиции, руководство евросообщества заберет у нее право голоса. На какой-то промежуток времени. И Украина начнет переговоры о своем вступлении в ЕС, получит необходимую помощь и так далее. Основные игроки ЕС (Франция, Германия, Нидерланды) выступают за вступление нашей страны в ЕС. И Венгрия либо та же Словакия, при желании, могут быть быстро поставлены на место", – уверяет Александр Охрименко.

По его словам, желание это у крупнейших экономик ЕС явно есть. Потому сейчас и поднимается вопрос о радикальной реформе системы голосования. Не полным консенсусом, а квалифицированным большинством (две трети голосов, с учетом экономического веса и количества населения тех или иных стран).

"Как мне кажется, все уже поняли абсурдность ситуации, когда одни из самых бедных стран ЕС блокируют общие решения (либо выторговывая себе какие-то преференции, либо действуя по указке извне). Надеемся на лучшее. Что Орбан просто испугается – и даст заднюю. И что на саммите примут позитивные для Украины решения", – заключает эксперт.

Есть надежда, что общая позиция ЕС передавит позицию одной или даже двух-трех стран-членов

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассуждает так:

говорит лишь об одном. А именно – о грубом, открытом лоббизме ведущими венгерскими политиками российских интересов". "То, что Венгрия, не глядя на фактаж не просто словесный, но и действия со стороны Украины по отношению к так называемым претензиям, которые официальный Будапешт предъявлял, продолжает блокировать нашу евроинтеграцию

Это не вопрос соответствия Украины критериям ЕС, а исключительно – политического служения руководства Венгрии интересам Кремля, уверен эксперт.

Но, продолжает он, есть надежда, что общая позиция ЕС, где практически все страны выступают за начало переговоров о вступлении Украины в этот союз, передавит позицию одной или даже двух-трех стран-членов (Венгрия, возможно, Словакия и еще кто-то).

"Что касается собственно саммита – уже анонсировано, что там примут судьбоносные решения. А это могут быть лишь предложения о начале процедуры вступления Украины в ЕС с перспективой обретения полноправного членства", – считает Андрей Новак.

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