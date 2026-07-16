Появилась первая реакция ЕС на решение Зеленского уволить Федорова с Минобороны

Решение президента Владимира Зеленского не оставлять Михаила Федорова в должности министра обороны вызвало первую реакцию в Европейском Союзе. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что новость о кадровых изменениях стала для него неожиданностью, ведь за время сотрудничества с Федоровым удалось реализовать ряд важных оборонных проектов.

Еврокомиссар Андрюс Кубилюс. Фото из открытых источников

Андрюс Кубилюс в интервью "Европейской правде" рассказал, что узнал о возможных перестановках в украинском правительстве по дороге из Варшавы в польский Хелм. По его словам, изменения в правительстве могут быть оправданы, однако вопрос обороны для ЕС остается ключевым.

"Да, и это стало большой неожиданностью. Действительно, иногда изменения в правительстве нужны. И мы слышали от собеседников здесь, в Киеве, новый премьер-министр подходит для этой должности", – рассказал еврокомиссар по обороне.

Кубилюс подчеркнул, что Евросоюз тесно сотрудничал с Федоровым после того, как он возглавил Министерство обороны. За это время, по словам чиновника, удалось добиться весомых результатов, в частности, в развитии производства беспилотников, реализации программы европейского финансирования украинской оборонной промышленности и усилении дальнобойных возможностей Украины.

"За этот период удалось действительно многого достичь. Включая почти ежедневные дипстрайки по Москве, Петербургу, в Омске, в Крыму и т.д.", — сказал Кубилюс.

Еврокомиссар отметил, что сейчас для Брюсселя важно обеспечить непрерывность уже согласованных проектов. Речь идет об использовании около 60 млрд евро финансирования, производстве дронов, развитии антибаллистической системы "Фрея" и украинской баллистической программы. Также Кубилюс сообщил, что уже на этой неделе Украине предстоит получить очередной транш европейской помощи, который может быть направлен на закупку ракет, истребителей и другого критически важного вооружения.

Напомним, Владимир Зеленский решил не вносить кандидатуру Михаила Федорова в новый состав правительства на должность министра обороны. Президент же предложил назначить главой оборонного ведомства Игоря Клименко. Сам Федоров уже подтвердил, что покидает свой пост.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции военных на отставку Федорова.

Также "Комментарии" писали, что заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елисаров уходит в отставку из-за Федорова.