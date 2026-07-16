Появилась первая реакция ЕС на решение Зеленского уволить Федорова с Минобороны

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Slava Kot
Решение президента Владимира Зеленского не оставлять Михаила Федорова в должности министра обороны вызвало первую реакцию в Европейском Союзе. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что новость о кадровых изменениях стала для него неожиданностью, ведь за время сотрудничества с Федоровым удалось реализовать ряд важных оборонных проектов.
Еврокомиссар Андрюс Кубилюс. Фото из открытых источников
Андрюс Кубилюс в интервью "Европейской правде" рассказал, что узнал о возможных перестановках в украинском правительстве по дороге из Варшавы в польский Хелм. По его словам, изменения в правительстве могут быть оправданы, однако вопрос обороны для ЕС остается ключевым.
Кубилюс подчеркнул, что Евросоюз тесно сотрудничал с Федоровым после того, как он возглавил Министерство обороны. За это время, по словам чиновника, удалось добиться весомых результатов, в частности, в развитии производства беспилотников, реализации программы европейского финансирования украинской оборонной промышленности и усилении дальнобойных возможностей Украины.
Еврокомиссар отметил, что сейчас для Брюсселя важно обеспечить непрерывность уже согласованных проектов. Речь идет об использовании около 60 млрд евро финансирования, производстве дронов, развитии антибаллистической системы "Фрея" и украинской баллистической программы. Также Кубилюс сообщил, что уже на этой неделе Украине предстоит получить очередной транш европейской помощи, который может быть направлен на закупку ракет, истребителей и другого критически важного вооружения.
Напомним, Владимир Зеленский решил не вносить кандидатуру Михаила Федорова в новый состав правительства на должность министра обороны. Президент же предложил назначить главой оборонного ведомства Игоря Клименко. Сам Федоров уже подтвердил, что покидает свой пост.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции военных на отставку Федорова.
Также "Комментарии" писали, что заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елисаров уходит в отставку из-за Федорова.