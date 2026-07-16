З'явилася перша реакція ЄС на рішення Зеленського звільнити Федорова з Міноборони

Рішення президента Володимира Зеленського не залишати Михайла Федорова на посаді міністра оборони викликало першу реакцію в Європейському Союзі. Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що новина про кадрові зміни стала для нього несподіванкою, адже за час співпраці з Федоровим вдалося реалізувати низку важливих оборонних проєктів.

Єврокомісар Андрюс Кубілюс. Фото з відкритих джерел

Андрюс Кубілюс в інтерв'ю "Європейській правді" розповів, що дізнався про можливі перестановки в українському уряді дорогою з Варшави до польського Хелма. За його словами, зміни в уряді можуть бути виправданими, однак питання оборони для ЄС залишається ключовим.

"Так, і це стало великою несподіванкою. Дійсно, іноді зміни в уряді потрібні. І ми чули від співрозмовників тут, у Києві, новий прем’єр-міністр підходить для цієї посади", – розповів єврокомісар з питань оборони.

Кубілюс наголосив, що Євросоюз тісно співпрацював з Федоровим після того, як він очолив Міністерство оборони. За цей час, за словами посадовця, вдалося досягти вагомих результатів, зокрема у розвитку виробництва безпілотників, реалізації програми європейського фінансування української оборонної промисловості та посиленні далекобійних можливостей України.

"За цей період вдалося дійсно багато досягнути. Включаючи майже щоденні дипстрайки по Москві, Петербургу, в Омську, в Криму тощо", – сказав Кубілюс.

Єврокомісар зазначив, що зараз для Брюсселя важливо забезпечити безперервність уже погоджених проєктів. Йдеться про використання близько 60 млрд євро фінансування, виробництво дронів, розвиток антибалістичної системи "Фрея" та української балістичної програми. Також Кубілюс повідомив, що вже цього тижня Україна має отримати черговий транш європейської допомоги, який може бути спрямований на закупівлю ракет, винищувачів та іншого критично важливого озброєння.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вирішив не вносити кандидатуру Михайла Федорова до нового складу уряду на посаду міністра оборони. Натомість президент запропонував призначити главою оборонного відомства Ігоря Клименка. Сам Федоров уже підтвердив, що залишає свою посаду.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про реакцію військових на відставку Федорова.

Також "Коментарі" писали, що заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлісаров йде у відставку через Федорова.