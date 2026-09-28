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Появилась первая реакция ЕС на российский удар по зданию НАН Украины

Урсула фон дер Ляен приговорила удар РФ по НАН Украины. Катарина Матернова призвала срочно усилить ПВО Украины.

28 сентября 2026, 19:20
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Slava Kot

В Европейском Союзе отреагировали на российский удар по зданию Национальной академии наук Украины в Киеве. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен осудила атаку, а посолка ЕС в Украине Катарина Матернова заявила о необходимости срочно усилить украинскую противовоздушную оборону.

Появилась первая реакция ЕС на российский удар по зданию НАН Украины

Урсула фон дер Ляен. Фото из открытых источников

В результате российского удара по зданию НАН Украины 28 сентября погиб один человек, еще четверо пострадали. Спасатели также производили поисковые работы в здании.

Фон дер Ляен выразила поддержку спасателям, работавшим на месте атаки, а также семьям погибших и пострадавших. Она подчеркнула, что во время российской атаки мишенью стала украинская наука.

"Сегодня наука стала мишенью для России… Мы солидарны с ними. И со всеми украинцами. Европа прилагает больше усилий, чем когда-либо прежде, чтобы укрепить оборону Украины", – заявила фон дер Ляен.

Отдельно на атаку России по НАН отреагировала Катарина Матернова. По ее словам, Украина нуждается в значительно более сильной противовоздушной обороне на фоне усиления российских ударов.

"Недавно взрыв заставил меня подпрыгнуть со стула в моем киевском офисе. Это был самый громкий взрыв, который я слышал за три года, которое провело здесь. Здание, расположенное примерно в двухстах метрах от Делегации, было поражено беспилотником с реактивным двигателем", — написала посолка ЕС.

Дипломатка поддержала призыв министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги к решительному ответу на российские атаки. Среди необходимых шагов она назвала ужесточение украинской ПВО и увеличение давления на Россию.

На российские удары отреагировал министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна. Он заявил, что среди последних целей РФ находились детские сады, школы и здание Национальной академии наук Украины.

По оценке Тсахкны, такие атаки направлены не только на нанесение непосредственного вреда, но и на подрыв образовательной системы Украины. Министр подчеркнул, что международное сообщество должно усиливать давление на Россию и добиваться ответственности за военные преступления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безугла после смертельного разгрома НАН ошеломила циничным заявлением.



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