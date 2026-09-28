Появилась первая реакция ЕС на российский удар по зданию НАН Украины

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В Европейском Союзе отреагировали на российский удар по зданию Национальной академии наук Украины в Киеве. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен осудила атаку, а посолка ЕС в Украине Катарина Матернова заявила о необходимости срочно усилить украинскую противовоздушную оборону.
Урсула фон дер Ляен. Фото из открытых источников
В результате российского удара по зданию НАН Украины 28 сентября погиб один человек, еще четверо пострадали. Спасатели также производили поисковые работы в здании.
Фон дер Ляен выразила поддержку спасателям, работавшим на месте атаки, а также семьям погибших и пострадавших. Она подчеркнула, что во время российской атаки мишенью стала украинская наука.
Отдельно на атаку России по НАН отреагировала Катарина Матернова. По ее словам, Украина нуждается в значительно более сильной противовоздушной обороне на фоне усиления российских ударов.
Дипломатка поддержала призыв министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги к решительному ответу на российские атаки. Среди необходимых шагов она назвала ужесточение украинской ПВО и увеличение давления на Россию.
На российские удары отреагировал министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна. Он заявил, что среди последних целей РФ находились детские сады, школы и здание Национальной академии наук Украины.
По оценке Тсахкны, такие атаки направлены не только на нанесение непосредственного вреда, но и на подрыв образовательной системы Украины. Министр подчеркнул, что международное сообщество должно усиливать давление на Россию и добиваться ответственности за военные преступления.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безугла после смертельного разгрома НАН ошеломила циничным заявлением.