З’явилася перша реакція ЄС на російський удар по будівлі НАН України

У Європейському Союзі відреагували на російський удар по будівлі Національної академії наук України в Києві. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила атаку, а посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила про необхідність терміново посилити українську протиповітряну оборону.

Урсула фон дер Ляєн. Фото з відкритих джерел

Внаслідок російського удару по будівлі НАН України 28 вересня загинула одна людина, ще четверо постраждали. Рятувальники також проводили пошукові роботи в будівлі.

Фон дер Ляєн висловила підтримку рятувальникам, які працювали на місці атаки, а також родинам загиблих і постраждалих. Вона наголосила, що під час російської атаки мішенню стала українська наука.

"Сьогодні наука стала мішенню для Росії… Ми солідарні з ними. І з усіма українцями. Європа докладає більше зусиль, ніж будь-коли раніше, щоб зміцнити оборону України", – заявила фон дер Ляєн.

Окремо на атаку Росії по НАН відреагувала Катаріна Матернова. За її словами, Україна потребує значно сильнішої протиповітряної оборони на тлі посилення російських ударів.

"Нещодавно вибух змусив мене підскочити зі стільця у моєму київському офісі. Це був найгучніший вибух, який я чув за три роки, що провела тут. Будівля, розташована приблизно за двісті метрів від Делегації, була вражена безпілотником з реактивним двигуном", – написала посолка ЄС.

Дипломатка підтримала заклик міністра закордонних справ України Андрія Сибіги до рішучої відповіді на російські атаки. Серед необхідних кроків вона назвала посилення української ППО та збільшення тиску на Росію.

На російські удари також відреагував міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна. Він заявив, що серед останніх цілей РФ були дитячі садки, школи та будівля Національної академії наук України.

За оцінкою Тсахкни, такі атаки спрямовані не лише на завдання безпосередньої шкоди, а й на підрив освітньої системи України. Міністр наголосив, що міжнародна спільнота має посилювати тиск на Росію та домагатися відповідальності за воєнні злочини.

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