Появилась первая реакция ЕС на заявление Трампа о соглашении с Беларусью

Литва не была проинформирована о подготовке возможного соглашения между США и Белоруссией о закупке белорусских калийных удобрений. Кроме того, Вильнюс не планирует менять свою позицию по поводу санкций против режима Александра Лукашенко. Об этом заявил глава Комитета по иностранным делам Сейма Литвы Ремигиюс Мотузас.

Ремигиюс Мотузас

Ремигиус Мотузас отметил, что Литва и Европейский Союз пока не намерены отменять санкции против Беларуси. Политик подчеркнул, что ограничения остаются в силе, а оснований для изменения европейской позиции Вильнюс не видит.

"У нас нет никаких оснований сегодня отменять санкции против Беларуси. Это общая позиция не только Литвы, но и Европейского Союза. И эти санкции действуют до конца февраля", – заявил Мотузас.

Мотузас также отметил, что Литва не может влиять на возможные договоренности между Вашингтоном и Минском по поставке калийных удобрений. По его словам, говорить о деталях потенциального соглашения США и Беларуси пока рано.

При этом Литва отмечает, что ее отношение к режиму Лукашенко не изменилось. Мотузас напомнил, что Белоруссия продолжает поддерживать Россию в войне против Украины, а соседние страны сталкиваются с гибридными угрозами со стороны Минска.

Напомним, что 21 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон работает над "масштабным" соглашением по закупке калийных удобрений у Беларуси. Это заявление прозвучало после того, как в марте администрация Трампа ослабила санкции в отношении ряда белорусских предприятий калийной отрасли. Среди них "Беларуськалий" и "Белорусская калийная компания". Решение было принято на фоне увольнения Минском группы политических заключенных.

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