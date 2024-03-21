Одна страна блокирует решение ЕС передать Украине доходы от замороженных активов РФ

В Брюсселе на 21 марта запланирован саммит лидеров ЕС, на котором будет обсуждено предложение Еврокомиссии по передаче Украине доходов от замороженных российских активов. Однако оказалось, что оно не будет одобрено из-за позиции одной страны – Венгрии.



Венгрия блокирует решение ЄС. Фото из открытых источников

Европейский дипломат на правах анонимности рассказал изданию DW, что среди большинства стран Европейского Союза существует общее понимание необходимости замороженных средств России передать на нужды Украине, в частности на покупку оружия и боеприпасов.

"Сейчас Украина больше нуждается в деньгах на оружие, а, к сожалению, не на восстановление. И мы стремимся сделать все, чтобы избежать дальнейших разрушений в Украине", — объяснил дипломат.

В предложении от Европейской Комиссии отмечено, что 90% от замороженных активов РФ нужно использовать на контракты для покупки оружия для Украины. Однако европейский дипломат указывает, что Венгрия против такого решения.

"Против этого выступает Венгрия, заявляя, что эти деньги должны пойти на что-либо, но не на оружие для украинцев", — сообщает чиновник ЕС.

Вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил, что по его оценкам доходы от замороженных активов России составляют около 3 млрд евро ежегодно.

Напомним, что Венгрия не в первый раз блокирует помощь Украине от Европейского Союза. Правительство Орбана долгое время налагало вето на решение стран ЕС предоставить Украине 50 млрд евро помощи. Политические аналитики считают, что таким образом Венгрия шантажирует ЕС, чтобы получить ранее замороженные средства помощи Будапешту из-за нарушения верховенства права в стране.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дмитрий Шмигаль заявил о хорошей новости для Украины по выделению первого транша помощи от ЕС по долгосрочной программе на 50 млрд евро.

Также "Комментарии" писали, что президент США Джо Байден подверг критике лидера Венгрии Виктора Орбана.