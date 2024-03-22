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Появилась реакция лидеров ЕС на слова Пескова о том, что РФ находится в состоянии войны

Лидеры Европейского Союза отреагировали на слова спикера российского диктатора Дмитрия Пескова на то, что РФ сейчас находится в «состоянии войны». По их словам, в течение двух лет Кремль врал своим гражданам

сегодня, 18:43
Автор:
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Ткачик Олеся
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В Европе отреагировали на заявления спикера российского диктатора Дмитрия Пескова по поводу того, что Россия фактически находится в состоянии войны. В частности, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что речь идет о чрезвычайно циничном утверждении, поскольку в течение двух лет в России регулярно повторяли, что они не ведут против Украины войну, а только "специальную военную операцию". При этом Мишель подчеркнул, что страна агрессор даже ввела уголовную ответственность против своих граждан, называвших события в Украине войной.

Появилась реакция лидеров ЕС на слова Пескова о том, что РФ находится в состоянии войны

Урсула фон дер Ляйен

В свою очередь, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратила внимание на то, что страна-агрессор в течение двух лет цинично обманывала своих граждан.

"Этот сегодняшний комментарий лишь подтверждает, что Кремль предавал российское населенин в течение последних двух лет, скрывая факты и отрицая, что ведется война",
– подчеркнула фон дер Ляен.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что спикер российского диктатора Дмитрий Песков признал , что конфликт в Украине уже не может быть классифицирован как "специальная военная операция". Он также определил Запад как сторону конфликта. По его словам, Россия сделает все возможное во избежание деоккупации Крыма и частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Даже если это означает необходимость прекращения существования Украины.

Песков подчеркнул, что Россия сейчас находится в состоянии войны и добавил, что это произошло после того, как Запад выступил на стороне Украины. По его словам, каждый в России должен это понять для "внутренней мобилизации".




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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-mishel-rosiya-viyna-tsynizm/32873249.html
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