Появилась реакция лидеров ЕС на слова Пескова о том, что РФ находится в состоянии войны

В Европе отреагировали на заявления спикера российского диктатора Дмитрия Пескова по поводу того, что Россия фактически находится в состоянии войны. В частности, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что речь идет о чрезвычайно циничном утверждении, поскольку в течение двух лет в России регулярно повторяли, что они не ведут против Украины войну, а только "специальную военную операцию". При этом Мишель подчеркнул, что страна агрессор даже ввела уголовную ответственность против своих граждан, называвших события в Украине войной.

Урсула фон дер Ляйен

В свою очередь, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратила внимание на то, что страна-агрессор в течение двух лет цинично обманывала своих граждан.

"Этот сегодняшний комментарий лишь подтверждает, что Кремль предавал российское населенин в течение последних двух лет, скрывая факты и отрицая, что ведется война",

– подчеркнула фон дер Ляен.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что спикер российского диктатора Дмитрий Песков признал , что конфликт в Украине уже не может быть классифицирован как "специальная военная операция". Он также определил Запад как сторону конфликта. По его словам, Россия сделает все возможное во избежание деоккупации Крыма и частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Даже если это означает необходимость прекращения существования Украины.

Песков подчеркнул, что Россия сейчас находится в состоянии войны и добавил, что это произошло после того, как Запад выступил на стороне Украины. По его словам, каждый в России должен это понять для "внутренней мобилизации".