Позволят ли Орбану возглавить Евросовет: Шарль Мишель сделал заявление

Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не сможет возглавить Европейский совет в случае отставки его действующего президента Шарля Мишеля. Евросоюз имеет достаточно времени, чтобы выбрать другого преемника. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время общения с представителями масс-медиа сделал сам Мишель, пишет "Reuters".

Шарль Мишель и Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

"Я хочу четко объяснить, что в любом случае в июне должно быть принято решение относительно моего преемника, а решение по [моему переходу в Европейский] парламент будет в июле, поэтому [Европейскому] совету легко принять решение, назначить моего преемника на должности", — заверил Шарль Мишель.

Он отметил, что у Европейского совета "есть много инструментов", чтобы избежать Виктора Орбана на посту президента этой структуры.

Стоит отметить, что Европейский совет – это высший политический орган управления Европейским союзом, в состав которого входят руководители (президенты или премьер-министры) всех стран-членов ЕС. Именно Евросовет принимает стратегические решения о том, какой будет политика Евросоюза в целом, и в каком направлении будет двигаться блок.

Кроме лидеров стран-членов ЕС в состав Евросовета также входит "нейтральный" человек – президент Евросовета, который не представляет ни одну из стран напрямую. Он выступает модератором на заседаниях Евросовета, а также отвечает за все организационные вопросы, связанные с работой Евросовета.

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