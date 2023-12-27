ЕС придумал план помощи Украине, который не требует согласия Венгрии: сколько денег получит Киев

Европейский Союз готовит запасной план по предоставлению Украине помощи в размере до 20 млрд евро, который не зависит от согласия Виктора Орбана из Венгрии. Этот план будет рассмотрен на саммите 1 февраля, если Орбан продолжит возражать против помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, для того, чтобы план Брюсселя осуществился, страны-участницы должны дать гарантии бюджету ЕС. Это позволит Европейской комиссии занять до 20 млрд евро на рынках капитала. Условия еще обсуждаются, а точная сумма помощи будет зависеть от потребностей Украины.

ЕС уже использовал подобную схему в 2020 году, чтобы помочь странам справиться с пандемией Covid-19. Тогда комиссия предоставила дешевое финансирование на сумму до 100 млрд евро для поддержки труда. Теперь ЕС хочет использовать ту же схему, для помощи Украине.

В материале говорится, что этот план не требует согласия всех стран ЕС. Если в число основных участников войдут страны с высокими кредитными рейтингами, то ЕС сможет обойти вето Венгрии.

Некоторые страны, например, Германия и Нидерланды, должны получить одобрение парламента для предоставления национальных гарантий. Чиновники надеются, что это будет сделано вовремя, чтобы Украине предоставить помощь к марту.

Один из недостатков этой схемы в том, что она будет предоставлять Украине только кредиты, и не будет включать гранты. Государства-члены могут решить предоставить гранты Украине на двусторонней основе.

Стоит напомнить, еще в прошлом году в Евросоюзе предложили выделить для Украины 50 млрд евро до 2027 года. Чтобы такое решение одобрили, нужно согласие абсолютно всех стран. Венгрия наложила вето.

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