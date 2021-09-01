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Правительство Польши готовит новый сюрприз для украинцев

В Польше разработали льготную налоговую программу "Польский лад"

сегодня, 12:07
Автор:

Лилия Боровая

Правительство Польши готовит новый сюрприз для украинцев

Украина-Польша, фото из открытых источников

Польское правительство готовит специальную программу привлечения в страну трудовых ресурсов "Польский лад". Об этом сообщает "ТСН", ссылаясь на  Аналитический центр компании по международному трудоустройству "Gremi Personal".

По условиям льготной программы, налогообложение мигрантов в первый год работы в Польше составит 50% от общепринятых в стране сборов, а в последующие 3 года от первого, налоговая скидка иностранцев составит 50% от суммы налогов, перечисленных работником в бюджет Польши в предыдущий год.

"Иностранец, который перенесет свою налоговую резиденцию в Польшу, будет платить меньший налог на прибыль полных четыре года", — сообщили в "Gremi Personal".

По данным экспертов, значительную часть трудовых мигрантов в Польше составляют именно украинцы, которые за последние семь лет пополнили фонд Управления социального страхования этой страны не на один миллиард злотых.

Напомним, что со следующего года Польша увеличит минимальный размер подтвержденного дохода для иностранцев, который необходим для оформления временного вида на жительство в стране — карты побыта. На сегодня, для оформления документа минимальный доход иностранца должен составлять не менее 701 злотого, а средний официальный доход на одного члена семьи — не ниже за 528 злотых.

Ранее "Комментарии" сообщали, что с 1 января 2022 года в Польше повысят минимальную зарплату для тех, кто работает по гражданско-правовым договорам. Она составит 3 тыс. злотых (около 21,2 тыс. гривен). В Польше, по решению Совета министров, минимальная зарплата составляет 60% от среднего заработка по стране.


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Источник: https://tsn.ua/svit/uryad-polschi-planuye-zaprovaditi-podatkovi-pilgi-dlya-zarobitchan-scho-ce-oznachaye-dlya-ukrayinskih-robitnikiv-1857343.html
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Обсуждения

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