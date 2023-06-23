Правку о проекте 5655 в антикоррупционной резолюции в Европарламенте назвали "неуместной" - СМИ

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Кравцев Сергей
Автор поправки с критикой градостроительной реформы в резолюции Европарламента (законопроект №5655), член ЕП от Европейской народной партии Михаэль Галер не читал сам документ, который он критикует и не смог назвать его "бенефициаров", имеющих свои "корыстные интересы", как отмечено в резолюции. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале издания "РБК-Украина", которое провело исследование истории появления правки о законе 5655 в документе ЕС.
Европарламент. Фото Getty Images
Издание напоминает, ранее Европарламент опубликовал резолюцию по антикоррупционному и евроатлантическому прогрессу Украины, одним из пунктов которой были рекомендации воздержаться от подписания законопроекта 5655 из-за его якобы коррупционных рисков. Как выяснилось, правку лоббировал Михаэль Галер, близкий к мэру Киева Виталию Кличко. Мэр столицы, в свою очередь, является одним из ключевых оппонентов законопроекта, поскольку тот лишает местное самоуправление механизмов теневого распределения земли и разрешений. Галер внес правку с голоса в последний момент без дополнительного обсуждения.
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При этом депутаты признают, что сам законопроект, текст которого насчитывает сотни страниц, они не читали, а во время голосования полагались на мнение инициаторов.
Как рассказал "РБК-Украина" сам Галер, в Европарламенте существует "распределение работы" – когда депутаты при принятии решений полагаются на мнение коллег, более профильно занимающихся тем или иным вопросом.
В материале обращают внимание, что тем временем предложенный им пункт содержит достаточно жесткие, но при этом размытые формулировки, такие как "определенные корыстные интересы" – очевидно, неназванных "бенефициаров".
Он объяснил, что не поддержал правку Галера еще и потому, что предварительно ознакомился с положительным выводом Верховной рады Украины с четким обоснованием необходимости принятия законопроекта №5655.
Журналисты отмечают, что сам Галер, которого называют близким к мэру Киева Виталию Кличко, признает, что неоднократно обсуждал со столичным главой законопроект 5655, однако утверждает, что тот не имеет отношения к поправке в резолюции ЕП.
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