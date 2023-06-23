Правку о проекте 5655 в антикоррупционной резолюции в Европарламенте назвали "неуместной" - СМИ

Автор поправки с критикой градостроительной реформы в резолюции Европарламента (законопроект №5655), член ЕП от Европейской народной партии Михаэль Галер не читал сам документ, который он критикует и не смог назвать его "бенефициаров", имеющих свои "корыстные интересы", как отмечено в резолюции. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале издания "РБК-Украина", которое провело исследование истории появления правки о законе 5655 в документе ЕС.

Европарламент. Фото Getty Images

Издание напоминает, ранее Европарламент опубликовал резолюцию по антикоррупционному и евроатлантическому прогрессу Украины, одним из пунктов которой были рекомендации воздержаться от подписания законопроекта 5655 из-за его якобы коррупционных рисков. Как выяснилось, правку лоббировал Михаэль Галер, близкий к мэру Киева Виталию Кличко. Мэр столицы, в свою очередь, является одним из ключевых оппонентов законопроекта, поскольку тот лишает местное самоуправление механизмов теневого распределения земли и разрешений. Галер внес правку с голоса в последний момент без дополнительного обсуждения.

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"Группа "Обновление Европы", которая готовила проект совместной резолюции, выступила против включения в нее пункта по этому законопроекту, который выглядел очень неуместным на фоне остального текста документа, посвященного глобальным вопросам", — пишет издание.

"Во время обсуждений я пытался избежать этого упоминания, пытался вовсю, но некоторые коллеги и некоторые политические группы имели другое мнение", — заявил в комментарии "РБК-Украина" один из авторов совместной резолюции Пятрас Ауштрявичюс.

При этом депутаты признают, что сам законопроект, текст которого насчитывает сотни страниц, они не читали, а во время голосования полагались на мнение инициаторов.

Как рассказал "РБК-Украина" сам Галер, в Европарламенте существует "распределение работы" – когда депутаты при принятии решений полагаются на мнение коллег, более профильно занимающихся тем или иным вопросом.

"Наверное, не все читали (законопроект №5655 – ред.)", – сказал Галер. Он так и не смог назвать конкретных лиц, чьи "корыстные интересы" упомянуты в его правке – по его словам, речь идет "о представителях строительной отрасли".

В материале обращают внимание, что тем временем предложенный им пункт содержит достаточно жесткие, но при этом размытые формулировки, такие как "определенные корыстные интересы" – очевидно, неназванных "бенефициаров".

"Я считаю, что это слишком резкие и слишком громкие заявления и прежде всего политические заявления. Наша резолюция – политический документ. И она касается стратегических вещей. Конечно, он не о строительстве, не о финансовых вопросах. Я не увидел, что закон №5655 действительно подходит к нашей резолюции, я не считал уместным упоминать о нем", – отметил Ауштрявичюс.

Он объяснил, что не поддержал правку Галера еще и потому, что предварительно ознакомился с положительным выводом Верховной рады Украины с четким обоснованием необходимости принятия законопроекта №5655.

"Весь документ посвящен стратегическим приоритетам. Он говорит о геополитике, макроэкономике. Он о высокой политике. А этот конкретный абзац очень специфичен. О чем-то очень национальном, очень подробном. Это удивительно для очень стратегического документа", — сказал в комментарии "РБК-Украина" эксперт немецкого Фонда Маршалла Брюно Лете, добавив, что внесение поправки по законопроекту №5655 ему кажется "достаточно необычным".

"Европейский парламент часто испытывает влияние политических интересов, отдельных лиц, групп, ассоциаций. Они часто пытаются оказывать давление на ЕП. Возможно, здесь произошло лоббирование, возможно, было какое-то давление извне", – считает Лете.

Журналисты отмечают, что сам Галер, которого называют близким к мэру Киева Виталию Кличко, признает, что неоднократно обсуждал со столичным главой законопроект 5655, однако утверждает, что тот не имеет отношения к поправке в резолюции ЕП.



