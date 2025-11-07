logo

Предательство Европой Украины почти очевидно: анонсирован крайний шаг
Предательство Европой Украины почти очевидно: анонсирован крайний шаг

Обсуждения продолжаются на фоне того, что премьер Бельгии занят решением внутреннего бюджетного кризиса

7 ноября 2025, 09:55
Автор:
Клименко Елена

Еврокомиссия активизирует переговоры с бельгийским правительством по предоставлению Украине масштабного кредита в размере 140 млрд евро, сообщает Politico. Цель — использовать хранящиеся в бельгийском депозитарии замороженные российские активы для финансирования трехлетней "финансовой передышки" для Киева.

Предательство Европой Украины почти очевидно: анонсирован крайний шаг

Однако процесс осложняется тем, что премьер Бельгии Барт Де Вевер сосредоточен на решении бюджетного кризиса в собственной стране. Также, вероятно, Европарламент будет иметь право голоса по займа, что может дополнительно замедлить утверждение кредита. Новый раунд переговоров запланирован на пятницу, 7 ноября. Представители экономических и бюджетных департаментов ЕК постараются убедить Бельгию в отсутствии финансовых и юридических рисков, связанных с предоставлением средств.

Де Вевер пока стоит на пути реализации мегакредита ЕС. В то же время, Украина продолжает сталкиваться с дефицитом бюджета, поэтому задержка с согласованием займа заставит другие страны-члены ЕС привлечь собственные национальные бюджеты для поддержки оборонных нужд Киева против российской агрессии.

Главная причина осторожности бельгийского премьера — страх, что страна может быть вынуждена возмещать долг Москве после окончания войны или подвергаться судебным искам Кремля по использованию замороженных активов, находящихся под управлением депозитария Euroclear в Брюсселе. По информации чиновников, в ближайшие дни переговоры состоятся на всех уровнях, включая самый высокий.

Как уже писали "Комментарии", главный критик Кремля Михаил Ходорковский предупредил Европу о длительной конфронтации с Россией независимо от того, как будет развиваться война РФ против Украины.



