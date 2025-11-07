Зрада Європою України майже очевидна: анонсовано крайній крок

Єврокомісія активізує перемовини з бельгійським урядом щодо надання Україні масштабного кредиту у розмірі 140 млрд євро, повідомляє Politico. Мета — використати заморожені російські активи, які зберігаються у бельгійському депозитарії, для фінансування трирічного "фінансового перепочинку" для Києва.

Фото: з відкритих джерел

Проте процес ускладнюється тим, що прем’єр Бельгії Барт Де Вевер наразі зосереджений на вирішенні бюджетної кризи у власній країні. Також, ймовірно, Європарламент матиме право голосу щодо позики, що може додатково уповільнити затвердження кредиту. Новий раунд переговорів заплановано на п’ятницю, 7 листопада. Представники економічних та бюджетних департаментів ЄК намагатимуться переконати Бельгію у відсутності фінансових та юридичних ризиків, пов’язаних із наданням коштів.

Де Вевер поки що стоїть на шляху реалізації мегакредиту ЄС. Водночас Україна продовжує стикатися з дефіцитом бюджету, тож затримка з узгодженням позики змусить інші країни-члени ЄС залучити власні національні бюджети для підтримки оборонних потреб Києва проти російської агресії.

Головна причина обережності бельгійського прем’єра — страх, що країна може бути змушена відшкодовувати борг Москві після закінчення війни або піддаватися судовим позовам Кремля щодо використання заморожених активів, які перебувають під управлінням депозитарію Euroclear у Брюсселі. За інформацією чиновників, найближчими днями переговори відбудуться на всіх рівнях, включаючи найвищий.

Як вже писали "Коментарі", головний критик Кремля Михайло Ходорковський попередив Європу про тривалу конфронтацію з Росією, незалежно від того, як розвиватиметься війна РФ проти України.