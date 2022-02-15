Представитель ОБСЕ уехал в Москву: какова цель визита

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Польша председательствует в ОБСЕ и от имени организации министр иностранных дел Польши Збигнев Рау 15 февраля проведет встречу с министром РФ Сергеем Лавровым в Кремле. Об этом сообщает Польское радио.



Поляк прибыл в Москву для переговоров о деятельности ОБСЕ и концентрации войск России у границ с Украиной. Встреча делегаций должна начаться в 11 часов по местному времени. Планируется обсудить работу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, ситуацию в Украине и роль России в ОБСЕ.

По словам вице-министра иностранных дел Польши Марцина Пшидача, Збигнев Рау должен подчеркнуть россиянам то, что Запад готов к введению санкций в случае агрессии РФ и предложить методы деэскалации ситуации на границах. В частности речь идет о продолжении дипломатического диалога между Западом и Россией на форуме ОБСЕ.

Пшидач отметил, что сейчас можно говорить о снижении риска, о большей прозрачности. Поэтому ОБСЕ в свою очередь будет прилагать усилия к снижению напряженности в отношениях между странами.

"Сторона НАТО и ЕС много недель говорили России, что нет возврата к сферам влияния, к второсортным государствам, к агрессивной политике. Мы можем говорить о снижении риска, о большей прозрачности – то, чем будет заниматься в частности ОБСЕ, как не допустить, чтобы эта ситуация была напряженной", — говорит дипломат.

Это первый за 10 лет визит польского министра в Москву.



Чиновник Марцин Пшидач сообщил, что польских дипломатов из Украины пока отзывать не планируют. Однако при реализации худшего сценария в Министерстве иностранных дел Польши рассмотрят такие возможности.

Как сообщал портал "Комментарии", организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, в которую входят Россия и Украина, а также члены НАТО, с 2014 года наблюдает за конфликтом между украинскими силами и поддерживаемыми Россией сепаратистами на Донбассе на востоке Украины.

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