Представитель ОБСЕ уехал в Москву: какова цель визита

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Козлова Альбіна
Фото иллюстративное / Pixabay
Польша председательствует в ОБСЕ и от имени организации министр иностранных дел Польши Збигнев Рау 15 февраля проведет встречу с министром РФ Сергеем Лавровым в Кремле. Об этом сообщает Польское радио.
Поляк прибыл в Москву для переговоров о деятельности ОБСЕ и концентрации войск России у границ с Украиной. Встреча делегаций должна начаться в 11 часов по местному времени. Планируется обсудить работу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, ситуацию в Украине и роль России в ОБСЕ.
По словам вице-министра иностранных дел Польши Марцина Пшидача, Збигнев Рау должен подчеркнуть россиянам то, что Запад готов к введению санкций в случае агрессии РФ и предложить методы деэскалации ситуации на границах. В частности речь идет о продолжении дипломатического диалога между Западом и Россией на форуме ОБСЕ.
Пшидач отметил, что сейчас можно говорить о снижении риска, о большей прозрачности. Поэтому ОБСЕ в свою очередь будет прилагать усилия к снижению напряженности в отношениях между странами.
Это первый за 10 лет визит польского министра в Москву.
Как сообщал портал "Комментарии", организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, в которую входят Россия и Украина, а также члены НАТО, с 2014 года наблюдает за конфликтом между украинскими силами и поддерживаемыми Россией сепаратистами на Донбассе на востоке Украины.
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