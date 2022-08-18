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Премьер Финляндии оправдалась за видео, где она "отрывается" под хмельком

Марин отметила, что не думала о том, что частные видео попадут в сеть

сегодня, 17:12
Автор:

Лиля Воробьева
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В Финляндии после того, как видео, где премьер-министр Финляндии Санни Марин развлекается на вечеринке с друзьями, слили в сеть. Политику пришлось оправдываться и уверять, что она не употребляла наркотики. Соответствующее заявление Марин сделала в четверг, 18 августа, утром, пишет финское издание Iltalehti .

Премьер Финляндии оправдалась за видео, где она "отрывается" под хмельком

Премьер-министр Финляндии Санни Марин (фото из открытых источников)

Глава финского правительства заявила, что в тот вечер не употребляла наркотики и ей нечего скрывать.

"Я не употребляла наркотики, кроме алкоголя ничего не употребляла. Я танцевала, пела, праздновала, занималась законными вещами" — сказала Марин.

Также Марин отметила, что не думала, что частные видео попадут в сеть.

"Я знала, что меня снимают, но верила, что поскольку видео приватные, их снимали в закрытом пространстве, то их не опубликуют", — заявила премьер.

17 августа финское издание Iltalehti написало, что глава Правительства на опубликованном видео была на вечеринке с известными людьми, включая ведущего Тинни Викстрема и депутата Илмари Нурминена.

На видео видно, как Марин танцует с друзьями, а на заднем плане слышно о кокаине.

Санни Марин рассказала, что вечеринка прошла несколько недель назад. Компания сначала развлекалась в двух частных квартирах, а затем вечеринка продолжилась в других двух барах. По словам Марина, в общей сложности там развлекались около 20 человек, среди них были ее друзья, но также другие, неизвестные ей люди.

В обществе видео вызвало несколько неоднозначную реакцию. Одни люди заявили о безответственном поведении премьера, а другие считают, что такое поведение может иметь потенциал к росту популярности 36-летнего премьер-министра.

В то же время политики из ее коалиции уже призвали премьера пройти тест на наркотики и опубликовать результаты.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Финляндия и Швеция таки вступают в НАТО .




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Источник: https://www.iltalehti.fi/
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