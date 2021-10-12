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Премьер-министр Польши обвинил оппозицию во лжи о Polexit

Зато польский премьер на саммите четырех государств заявил, что Евросоюзу стоит сосредоточиться на других проблемах, чем на судебной реформе в Польше

сегодня, 22:37
Автор:

Антон Рудак

Польша не желает выходить из Европейского союза, а о Polexit врет оппозиция. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий во время саммита четырех центральноевропейских "Вышеградских" государств  в Будапеште, пишет Reuters.

Премьер-министр Польши обвинил оппозицию во лжи о Polexit

Матеуш Моравецкий, фото с открытых источников

Комментарии премьера прозвучали после того, как Конституционный суд Польши на прошлой неделе решил, что части законодательства Евросоюза несовместимы с конституцией страны. Это способствовало разговорам о том, что Польша может выйти из ЕС.

"Наша уважаемая оппозиция пытается намекнуть, что мы хотим ослабить союз, выйдя из ЕС. Это, очевидно, не просто фейковые новости, это что-то хуже — это ложь, которая имеет целью ослабить Союз", — сказал Матеуш Моравецкий.

Зато польский премьер на саммите четырех государств заявил, что Евросоюзу стоит сосредоточиться на других проблемах, чем на судебной реформе в Польше.

"Брюссель следует сосредоточиться на безопасности, прекращении терроризма, экономическом сотрудничестве с другими странами", — сказал Моравецкий.

Правые популистские правительства в Польше и Венгрии уже давно расходятся с центральными позициями ЕС. Это касается таких вопросов, как свобода СМИ, иммиграция, права ЛГБТ и независимость судов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписал указ, в котором приветствуется решение Конституционного трибунала Польши.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Польша выталкивает афганских мигрантов обратно в Беларусь. Организация Amnesty International заявила, что польские пограничники выталкивают мигрантов с территории Польши обратно в Беларусь. Это подтверждается спутниковыми фотоснимками, на которых видно, как группа лиц окружает их кольцом и вытесняет к границе.


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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/polish-prime-minister-accuses-opposition-lying-about-polexit-2021-10-12/
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