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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал неожиданное признание

Словацкий пророссийский политик Роберт Фицо признался в отсутствии мобильного телефона

сегодня, 15:50
Автор:
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Slava Kot
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Пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо неожиданно заявил, что у него нет мобильного телефона, однако он поддерживает процесс диджитализации в стране. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на словацкое издание Denník N.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал неожиданное признание

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото из открытых источников

Роберт Фицо на встрече с министром инвестиций и информатизации Ричардом Раши обсудил ситуацию с реформами, связанными с диджитализацией в стране. Фицо указал, что у него нет собственного телефона, однако понимает необходимость перевести информацию в цифровую форму.


"Я желаю вам удачи. Но я очень не хочу видеть мобильный телефон в своей жизни, хотя, конечно, у меня есть свои причины", — сказал Роберт Фицо.

Фицо отметил, что ожидает ввести в Словакии польскую модель, которая позволяет как можно больше денег ЕС передать органам местного самоуправления. Пока известно, что правительство Словакии передаст 2,3 миллиарда евро средств ЕС регионам, что составляет 19% от общей суммы полученной от Европейского Союза.

Напомним, что партия Роберта Фицо в сентябре выиграла парламентские выборы в Словакии, а сам Фицо стал премьер-министром страны. Фицо в предвыборной кампании заявлял, что не будет посылать военную помощь Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан обрадовался победе пророссийского политика в Словакии Роберта Фицо.

Также "Комментарии" писали об американском бизнесмене Илоне Маске, который прокомментировал видео в своей социальной сети, что по словам миллиардера его шокировало своими масштабами.



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Источник: https://e.dennikn.sk/minuta/3654641
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