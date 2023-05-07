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Президент Чехии предостерег Украину от поспешного решения по контрнаступлению: какая причина

Петр Павел предостерег украинское руководство от принятия поспешных решений

сегодня, 18:45
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Автор:

Лиля Воробьева

Чешский президент Петр Павел во время своего визита предостерег руководство Украины от принятия поспешных решений по контрнаступлению. Об этом пишет The Guardian .

Президент Чехии предостерег Украину от поспешного решения по контрнаступлению: какая причина

Петр Павел (фото из открытых источников)

Издание пишет, что во время встречи с президентом Зеленским и премьер-министром Шмыгалем Павел сказал, что у Украины больше нет того элемента неожиданности, который помог на Харьковском и Херсонском направлении в 2022 году.


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Павел сказал, что Зеленский попросил его и его словацкую коллегу Зузану Чапутову, чтобы их страны вооружили по одной украинской механизированной бригаде перед долгожданным контрнаступлением.

"Очевидно, у них все еще есть ощущение, что у них нет всего необходимого для успешного начала операции", — сказал президент Чехии.

Чешский президент рассказал, что призвал Шмыгаля не "подталкивать Зеленского к более быстрому темпу до того, как Украина будет полностью готова".

Тогда, по его мнению, Украина неизбежно столкнется с "ужасными потерями", вне зависимости от численности своих сил, и она не может позволить себе провалить наступление.

"Потому что это очень сложно с точки зрения подготовки личного состава, логистики боеприпасов, финансирования горючего. В этом году будет только один шанс, поэтому он должен быть успешным", — подчеркнул президент.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что президент Чехии объяснил, почему у Украины будет только одна попытка провести контрнаступление . Украина достаточно тщательно готовится к контрнаступлению, потому что понимает, что, скорее всего, у Киева будет только одна попытка его провести успешно. Ведь в случае провала наступательных операций во вторую попытку у союзников может не хватить сил и ресурсов.



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сегодня, 18:50

У Путіна теж немає того елемента несподіванки, ще і війська погано навчені або зеки з саперними лопатками та озброєнням 1960-х, гинуть 10 до одного. Досить світ за дурнів мати, як Янукович, коли йшов у ЄС, а зараз його люди в Орках Президента працюють і такі ж схеми вигадують. Досить єдиним шансом прикидатись, чекаючи біля моря на гарну погоду. Рік гучних обіцянок-понтів. Величезних втрат теж можна уникнути, ретельно спостерігаючи за подіями, щось не так - зупинили наступ. Їм будь-який розвиток подій не вигідний - треба вибори проводити, владу втрачати. Грошові потоки і контрабанду втратити. Як Губка Ющенко з бабою Юлею з грошима Криворіжсталі - і тоді ознак розкрадання маразм Байден не помітив, а гроші без слідів зникли.


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