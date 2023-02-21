logo

BTC/USD

24271.81

ETH/USD

1646.51

LTC/USD

92.79

USD/UAH

39.60

EUR/UAH

41.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Президент Чехии сильно сомневается в победе Украины: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Президент Чехии сильно сомневается в победе Украины: детали

Петер Павел объяснил украинским журналистам, что, смотря на ход событий на фронте за последний год, общественность должна готовиться к любому результату.

21 февраля 2023, 23:35
Поделитесь публикацией:
Автор:

Vitalii Rozkariaka

Новоизбранный президент Чехии Петер Павел неоднозначно высказался о победе Украины в войне, которая длится почти год.

Президент Чехии сильно сомневается в победе Украины: детали

фото тематическое, из открытых источников

В рамках 59-й Мюнхенской конференции на "Украинском ланче" Петер Павел в своем выступлении сказал, что достаточно скептически верит в то, что Украине удастся победить в войне в ближайшее время.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Президент Чехии также отметил, что Запад может столкнуться с неожиданными проблемами, если Россия получит поражение.

Позже Петер Павел объяснил украинским журналистам, что, смотря на ход событий на фронте за последний год, общественность должна готовиться к любому результату. Ведь будущего никто не может предсказать, так же, как никто не ожидал, что вооруженные силы Украины смогут противостоять российской армии, считавшейся одной из самых мощных в мире.

Лидер также отметил, что Украина может одержать победу, но только при определенных условиях. Во-первых, страны, выступившие за поддержку Украины, должны и дальше оказывать военную помощь, ведь без нее совершать какие-либо операции просто невозможно. Во-вторых, партнеры должны обеспечить достаточную финансовую поддержку. В-третьих, чтобы изолировать Россию, нужно поддерживать уровень санкционного режима. Без этих составляющих надеяться на победу для Украины не стоит.

По словам политика, украинцы должны надеяться на лучшее, но быть готовыми к худшему, ведь живем не в идеальном мире.

Напомним , ранее наше издание сообщало, что в Польше Красный Крест возобновил подачу заявок на помощь для украинских беженцев, которые были вынуждены покинуть Родину из-за российского вторжения.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/svit/kuleba-v-myunheni-rizko-vidpoviv-prezidentu-chehiyi-pro-kolaps-rosiyi-ta-skepticizm-schodo-peremogi-ukrayini-2268028.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!