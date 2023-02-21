Президент Чехии сильно сомневается в победе Украины: детали

Новоизбранный президент Чехии Петер Павел неоднозначно высказался о победе Украины в войне, которая длится почти год.

фото тематическое, из открытых источников

В рамках 59-й Мюнхенской конференции на "Украинском ланче" Петер Павел в своем выступлении сказал, что достаточно скептически верит в то, что Украине удастся победить в войне в ближайшее время.

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Президент Чехии также отметил, что Запад может столкнуться с неожиданными проблемами, если Россия получит поражение.

Позже Петер Павел объяснил украинским журналистам, что, смотря на ход событий на фронте за последний год, общественность должна готовиться к любому результату. Ведь будущего никто не может предсказать, так же, как никто не ожидал, что вооруженные силы Украины смогут противостоять российской армии, считавшейся одной из самых мощных в мире.

Лидер также отметил, что Украина может одержать победу, но только при определенных условиях. Во-первых, страны, выступившие за поддержку Украины, должны и дальше оказывать военную помощь, ведь без нее совершать какие-либо операции просто невозможно. Во-вторых, партнеры должны обеспечить достаточную финансовую поддержку. В-третьих, чтобы изолировать Россию, нужно поддерживать уровень санкционного режима. Без этих составляющих надеяться на победу для Украины не стоит.

По словам политика, украинцы должны надеяться на лучшее, но быть готовыми к худшему, ведь живем не в идеальном мире.

Напомним , ранее наше издание сообщало, что в Польше Красный Крест возобновил подачу заявок на помощь для украинских беженцев, которые были вынуждены покинуть Родину из-за российского вторжения.

