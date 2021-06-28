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Президент Чехии высказался грубо в адрес трансгендеров

Под критику Земана попали и феминистки, движение MeToo, а также мероприятия Месяца прайд

сегодня, 21:00
Автор:

Елизавета Черных

Чешский государственный глава Милош Земан считает трансгендеров "отвратительными". Такое заявление президент Чехии сделал во время интервью CNN Prima News, пишет "УНИАН" со ссылкой на Bloomberg.

Президент Чехии высказался грубо в адрес трансгендеров

Милош Земан - фото из открытых источников

При этом Земан подчеркнул, что геев и лесбиянок он "может понять", а вот операции по смене пола называет членовредительством.

"Каждая хирургическая операция – это риск. И для меня трансгендеры по своей природе отвратительны", – сказал чешский президент. 

Более того, под критику Земана попали и феминистки, движение MeToo, а также мероприятия Месяца прайд.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что в Соединенных Штатах первый открытый трансгендер избран епископом одной из христианских конфессий. Преподобный также был первым открытым транссексуалом, который стал пастором в лютеранской церкви. Тем не менее, по словам Марго Рорер, он был шокирован и приятно удивлен новостью, что его избрали епископом.

Кроме того, новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард станет первой трансгендерной спортсменкой, которая примет участие в Олимпийских играх после того, как в понедельник она прошла в национальную сборную.

В материале нашего издания также можно прочитать, что популярная американская актриса Меган Фокс заявила, что свыше двух десятков лет является представительницей ЛГБТ-сообщества, а именно бисексуалкой. Со слов знаменитости, она осознала свою ориентацию еще в 15 лет. Такое заявление Меган Фокс обнародовала на странице в Instagram. Звезда опубликовала фотографию, где показала маникюр в цветах радужного цвета. 



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Источник: https://www.unian.net/world/prezident-chehii-nazval-transgenderov-otvratitelnymi-novosti-mira-11465797.html
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