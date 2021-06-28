Президент Чехии высказался грубо в адрес трансгендеров

Чешский государственный глава Милош Земан считает трансгендеров "отвратительными". Такое заявление президент Чехии сделал во время интервью CNN Prima News, пишет "УНИАН" со ссылкой на Bloomberg.

Милош Земан - фото из открытых источников

При этом Земан подчеркнул, что геев и лесбиянок он "может понять", а вот операции по смене пола называет членовредительством.

"Каждая хирургическая операция – это риск. И для меня трансгендеры по своей природе отвратительны", – сказал чешский президент.

Более того, под критику Земана попали и феминистки, движение MeToo, а также мероприятия Месяца прайд.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что в Соединенных Штатах первый открытый трансгендер избран епископом одной из христианских конфессий. Преподобный также был первым открытым транссексуалом, который стал пастором в лютеранской церкви. Тем не менее, по словам Марго Рорер, он был шокирован и приятно удивлен новостью, что его избрали епископом.

Кроме того, новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард станет первой трансгендерной спортсменкой, которая примет участие в Олимпийских играх после того, как в понедельник она прошла в национальную сборную.

В материале нашего издания также можно прочитать, что популярная американская актриса Меган Фокс заявила, что свыше двух десятков лет является представительницей ЛГБТ-сообщества, а именно бисексуалкой. Со слов знаменитости, она осознала свою ориентацию еще в 15 лет. Такое заявление Меган Фокс обнародовала на странице в Instagram. Звезда опубликовала фотографию, где показала маникюр в цветах радужного цвета.





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