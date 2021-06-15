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В США трансгендер стал первым в мире епископом

Новоизбранный пастор надеется, что своим примером вселит надежду трансгендерным людям

15 июня 2021, 23:30
Автор:

Корольова Аліна

В США первый открытый трансгендер избран епископом одной из христианских конфессий. Об этом сообщает издание Іnsider.

В США трансгендер стал первым в мире епископом

Марго Рорер, Фото: insider.com

Сейчас Меган Рорер служит пастором в лютеранской церкви в Сан-Франциско. А уже в сентябре он приступит к своим обязанностям как епископ в Евангелическо-лютеранской церкви Сьерра-Тихоокеанского региона. Это одна из крупнейших христианских конфессий в Америке, которая насчитывает около 3300000 членов.

Преподобный также был первым открытым транссесксуалом, который стал пастором в лютеранской церкви. Тем не менее, по слова Марго Рорер, он был шокирован и приятно удивлен новостью, что его избрали епископом.

"Я тоже не был уверен, что церковь готова к этому, но, как оказалось, готова", — сказал Рорер.

Пастор отметил, что очень хочет, чтобы его история не только бросила вызов некоторым представлениям о христианской общине, но и служила положительным примером для трансгендерной молодёжи и помогла людям расширить свои творческие возможности по отношению к тому, что из себя представляют транс люди.

Марго Рорер также рассказал, как еще в студенческие годы столкнулся с насмешками, унижениями, преследованиями и жестокостью со стороны многих людей. Некоторые даже цитировал якобы слова из Библии и говорили, что таким как Марго лучше умереть.

Однако, по словам пастора, жестокость не изолировала его и не заставила отказаться от веры, а наоборот подтолкнула его к более глубокому изучению религии. Рорер говорит, что опираясь на свою идентичность, он укрепил свою веру. А теперь хочет помогать людям.

"Я просто рад, что всё больше транс и небинарних людей узнают, что существует полное многообразие способов, которыми можно выразите себя, что вы можете иметь семьи и, возможно, даже веру".

Ранее издание "Комментарии" писало, как британка Урсула Мартин пешком прошла с Украины в Великобританию. Женщина десять лет назад узнала, что больна онкологией, и после того решила путешествовать, чтобы своим примером вселять надежду тяжелобольным людям и привлекать внимание общества к проблеме онкологических заболеваний.


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Источник: https://www.insider.com/
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Обусуждения

ЦАРЬ МИРА

15 июня 2021, 22:59

Вавилон, Содом и Гоморра отдыхают. Это нечестивая "церковь" сатаны, в ней нет истинного Бога, в ней нет Иисуса Христа.

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