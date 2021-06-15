В США трансгендер стал первым в мире епископом

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Корольова Аліна
В США первый открытый трансгендер избран епископом одной из христианских конфессий. Об этом сообщает издание Іnsider.
Марго Рорер, Фото: insider.com
Сейчас Меган Рорер служит пастором в лютеранской церкви в Сан-Франциско. А уже в сентябре он приступит к своим обязанностям как епископ в Евангелическо-лютеранской церкви Сьерра-Тихоокеанского региона. Это одна из крупнейших христианских конфессий в Америке, которая насчитывает около 3300000 членов.
Преподобный также был первым открытым транссесксуалом, который стал пастором в лютеранской церкви. Тем не менее, по слова Марго Рорер, он был шокирован и приятно удивлен новостью, что его избрали епископом.
Пастор отметил, что очень хочет, чтобы его история не только бросила вызов некоторым представлениям о христианской общине, но и служила положительным примером для трансгендерной молодёжи и помогла людям расширить свои творческие возможности по отношению к тому, что из себя представляют транс люди.
Марго Рорер также рассказал, как еще в студенческие годы столкнулся с насмешками, унижениями, преследованиями и жестокостью со стороны многих людей. Некоторые даже цитировал якобы слова из Библии и говорили, что таким как Марго лучше умереть.
Однако, по словам пастора, жестокость не изолировала его и не заставила отказаться от веры, а наоборот подтолкнула его к более глубокому изучению религии. Рорер говорит, что опираясь на свою идентичность, он укрепил свою веру. А теперь хочет помогать людям.
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Вавилон, Содом и Гоморра отдыхают. Это нечестивая "церковь" сатаны, в ней нет истинного Бога, в ней нет Иисуса Христа.