В США трансгендер стал первым в мире епископом

В США первый открытый трансгендер избран епископом одной из христианских конфессий. Об этом сообщает издание Іnsider.

Марго Рорер, Фото: insider.com

Сейчас Меган Рорер служит пастором в лютеранской церкви в Сан-Франциско. А уже в сентябре он приступит к своим обязанностям как епископ в Евангелическо-лютеранской церкви Сьерра-Тихоокеанского региона. Это одна из крупнейших христианских конфессий в Америке, которая насчитывает около 3300000 членов.

Преподобный также был первым открытым транссесксуалом, который стал пастором в лютеранской церкви. Тем не менее, по слова Марго Рорер, он был шокирован и приятно удивлен новостью, что его избрали епископом.

"Я тоже не был уверен, что церковь готова к этому, но, как оказалось, готова", — сказал Рорер.

Пастор отметил, что очень хочет, чтобы его история не только бросила вызов некоторым представлениям о христианской общине, но и служила положительным примером для трансгендерной молодёжи и помогла людям расширить свои творческие возможности по отношению к тому, что из себя представляют транс люди.

Марго Рорер также рассказал, как еще в студенческие годы столкнулся с насмешками, унижениями, преследованиями и жестокостью со стороны многих людей. Некоторые даже цитировал якобы слова из Библии и говорили, что таким как Марго лучше умереть.

Однако, по словам пастора, жестокость не изолировала его и не заставила отказаться от веры, а наоборот подтолкнула его к более глубокому изучению религии. Рорер говорит, что опираясь на свою идентичность, он укрепил свою веру. А теперь хочет помогать людям.

"Я просто рад, что всё больше транс и небинарних людей узнают, что существует полное многообразие способов, которыми можно выразите себя, что вы можете иметь семьи и, возможно, даже веру".

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