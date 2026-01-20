logo

Президент Чехии жестко поставил на место критики передачи истребителей Украине: громкое заявление

Правящая коалиция Чехии отказалась одобрить передачу Киеву боевых самолетов Aero L-159 ALCA и фактически заблокировала их продажу

20 января 2026, 11:00
Президент Чехии Петр Павел высказал свою позицию по поводу критики решения о передаче Украине боевых самолетов Aero L-159 ALCA. Чешские законодатели и правительство выступили против этой инициативы, утверждая, что передача техники может подорвать обороноспособность страны. Свои комментарии Павел сделал в Ватикане во время встречи с папой Римским Львом XIV, общаясь с журналистами.

Фото: 24 Канал

По словам президента, реакция чешских политиков и граждан на передачу военной техники Киеву отчасти демонстрирует эгоизм.

"Если посмотреть на современные тенденции, то с одной стороны проявляется солидарность, а с другой – эгоизм. Боюсь, что в этом случае мы склоняемся скорее к эгоизму, чем к солидарности", – отметил Павел.

Еще 16 января 2026 во время визита в Киев президент объявил о новом пакете военной помощи для Украины. Он включает в себя легкие многоцелевые штурмовики Aero L-159 ALCA и системы раннего предупреждения. Основная функция этой авиации – перехват российских ударных беспилотников и эффективная борьба с малоскоростными воздушными целями.

Однако позже правящая коалиция Чехии заблокировала передачу самолетов Киеву. Соответствующее решение было принято партиями ANO, SPD и AUTO во время специального заседания. Министр обороны Чехии Яромир Зуна пояснил, что L-159 остается критически важным для обороноспособности чешской армии и не может быть выведен из состава Вооруженных сил.

Как уже писали "Комментарии", атака российских кафиров в ночь на 20 января оказалась менее масштабной, чем ожидали эксперты. Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил Сергей Братчук, спикер Украинской добровольческой армии.



