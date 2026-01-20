logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.3

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС Президент Чехії жорстко поставив на місце критиків передачі винищувачів Україні: гучна заява
commentss НОВИНИ Всі новини

Президент Чехії жорстко поставив на місце критиків передачі винищувачів Україні: гучна заява

Правляча коаліція Чехії відмовилася схвалити передачу Києву бойових літаків Aero L-159 ALCA та фактично заблокувала їх продаж

20 січня 2026, 11:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Чехії Петр Павел висловив свою позицію щодо критики рішення про передачу Україні бойових літаків Aero L-159 ALCA. Чеські законодавці та уряд виступили проти цієї ініціативи, стверджуючи, що передача техніки може підірвати обороноздатність країни. Свої коментарі Павел зробив у Ватикані під час зустрічі з папою Римським Левом XIV, спілкуючись із журналістами.

Президент Чехії жорстко поставив на місце критиків передачі винищувачів Україні: гучна заява

Фото: 24 Канал

За словами президента, реакція чеських політиків і громадян на передачу військової техніки Києву частково демонструє егоїзм.

"Якщо подивитися на сучасні тенденції, то з одного боку проявляється солідарність, а з іншого – егоїзм. Боюся, що в цьому випадку ми схиляємося радше до егоїзму, ніж до солідарності", – зазначив Павел. 

Ще 16 січня 2026 року під час візиту до Києва президент оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Він включає легкі багатоцільові штурмовики Aero L-159 ALCA та системи раннього попередження. Основна функція цієї авіації – перехоплення російських ударних безпілотників та ефективна боротьба з малошвидкісними повітряними цілями.

Однак пізніше правляча коаліція Чехії заблокувала передачу літаків Києву. Відповідне рішення ухвалили партії ANO, SPD та AUTO під час спеціального засідання. Міністр оборони Чехії Яромир Зуна пояснив, що L-159 залишаються критично важливими для обороноздатності чеської армії та не можуть бути виведені зі складу Збройних сил.

Як вже писали "Коментарі", атака російських окупантів у ніч на 20 січня виявилася менш масштабною, ніж очікували експерти. Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини