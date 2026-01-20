Президент Чехії жорстко поставив на місце критиків передачі винищувачів Україні: гучна заява

Президент Чехії Петр Павел висловив свою позицію щодо критики рішення про передачу Україні бойових літаків Aero L-159 ALCA. Чеські законодавці та уряд виступили проти цієї ініціативи, стверджуючи, що передача техніки може підірвати обороноздатність країни. Свої коментарі Павел зробив у Ватикані під час зустрічі з папою Римським Левом XIV, спілкуючись із журналістами.

За словами президента, реакція чеських політиків і громадян на передачу військової техніки Києву частково демонструє егоїзм.

"Якщо подивитися на сучасні тенденції, то з одного боку проявляється солідарність, а з іншого – егоїзм. Боюся, що в цьому випадку ми схиляємося радше до егоїзму, ніж до солідарності", – зазначив Павел.

Ще 16 січня 2026 року під час візиту до Києва президент оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Він включає легкі багатоцільові штурмовики Aero L-159 ALCA та системи раннього попередження. Основна функція цієї авіації – перехоплення російських ударних безпілотників та ефективна боротьба з малошвидкісними повітряними цілями.

Однак пізніше правляча коаліція Чехії заблокувала передачу літаків Києву. Відповідне рішення ухвалили партії ANO, SPD та AUTO під час спеціального засідання. Міністр оборони Чехії Яромир Зуна пояснив, що L-159 залишаються критично важливими для обороноздатності чеської армії та не можуть бути виведені зі складу Збройних сил.

