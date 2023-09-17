Президент Финляндии заявил об "огромном" риске применения ядерки в войне РФ против Украины

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Лиля Воробьева
Глава Финляндии Саули Ниинисте считает, что есть огромный риск того, что РФ может применить ядерное оружие в войне, развязанной против Украины. Поэтому он понимает, почему некоторые политические лидеры сомневаются в предоставлении оружия Украине. Об этом сообщает The New York Times .
Президент Финляндии Саули Ниинисте (фото из открытых источников)
Президент Финляндии в интервью изданию, комментируя падение ударных дронов РФ на территории Румынии, сказал, что сегодня мир "находится в очень чувствительной ситуации".
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"Даже мелочи могут очень сильно изменить ситуацию, и, к сожалению, в худшую сторону. В этом заключается риск столь широкомасштабной войны. Риск применения ядерного оружия огромен", — сказал финский президент.
Он пояснил, что его слова также частично являются ответом тем, кто критикует "очень осторожную" Джо Байдена или Олафа Шольца о передаче Украине дальнобойных ракет.
"Есть разница между теми, кто несет ответственность, и теми, кто ее не имеет. В Финляндии мы также слышим голоса, что Америка должна сделать то или иное. Если есть эскалация великой войны, это будет мировая война, поэтому ядерный риск становится явно больше", — подчеркнул политик.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Германии сделали тревожный прогноз по завершению войны в Украине. Немецкий генерал-майор Кристиан Фрейдинг прогнозирует, что война в Украине будет продолжаться до 2032 года. По словам офицера, Германия уже разрабатывает долговременный план поддержки Украины в войне на ближайшие 9 лет.
Руководитель ситуационного центра Бундесвера в Украине Кристиан Фрейдинг во время визита в Киев рассказал, что война может занять еще много лет. Таким образом, правительство Германии ожидает, что война может длиться 10 лет.
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сегодня, 19:11
Ви ж з самі створили питання таким, що для Росії є тільки або. Якщо програє, для неї це тільки смерть. Жахлива розкрадацько-корумпована смерть. Чомусь досі ніхто не помічає, як, так звані європейці, знущались з дикунів азіЯтів. Для прикриття системної корупції, розкрадань, силових захоплень майна і влади. Не помічають, як з обох сторін юдейські Портнікови з Соловйовими нацьковують слов'ян один на одного однаковими пропагандиськими прийомами. Що сіють - те й збирають. Виграш однієї сторони розділеного Зла, це програш Добра.