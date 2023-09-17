Президент Финляндии заявил об "огромном" риске применения ядерки в войне РФ против Украины

Президент Финляндии в интервью изданию, комментируя падение ударных дронов РФ на территории Румынии, сказал, что сегодня мир "находится в очень чувствительной ситуации".

Глава Финляндии Саули Ниинисте считает, что есть огромный риск того, что РФ может применить ядерное оружие в войне, развязанной против Украины. Поэтому он понимает, почему некоторые политические лидеры сомневаются в предоставлении оружия Украине. Об этом сообщает The New York Times .

"Даже мелочи могут очень сильно изменить ситуацию, и, к сожалению, в худшую сторону. В этом заключается риск столь широкомасштабной войны. Риск применения ядерного оружия огромен", — сказал финский президент.

Он пояснил, что его слова также частично являются ответом тем, кто критикует "очень осторожную" Джо Байдена или Олафа Шольца о передаче Украине дальнобойных ракет.

"Есть разница между теми, кто несет ответственность, и теми, кто ее не имеет. В Финляндии мы также слышим голоса, что Америка должна сделать то или иное. Если есть эскалация великой войны, это будет мировая война, поэтому ядерный риск становится явно больше", — подчеркнул политик.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Германии сделали тревожный прогноз по завершению войны в Украине. Немецкий генерал-майор Кристиан Фрейдинг прогнозирует, что война в Украине будет продолжаться до 2032 года. По словам офицера, Германия уже разрабатывает долговременный план поддержки Украины в войне на ближайшие 9 лет.

Руководитель ситуационного центра Бундесвера в Украине Кристиан Фрейдинг во время визита в Киев рассказал, что война может занять еще много лет. Таким образом, правительство Германии ожидает, что война может длиться 10 лет.

