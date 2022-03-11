Президент Литвы рассказал о главном разочаровании по Украине в ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что он оптимистично смотрит на решение саммита по Украине, но есть и определенное разочарование. Как передает портал "Комментарии", об этом лидер Литвы заявил представителям масс-медиа в Версале, давая оценку принятому ночью решению саммита.

Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: из открытых источников

Гитанас Науседа отметил, Киев нуждался в том, чтобы получить от объединённой Европы положительный сигнал и услышать готовность принять в свои ряды нового члена ЕС. Так и произошло. Украинские власти уже неоднократно говорили, что украинцам нужен сигнал, что их ждут в Европейском Союзе. Президент Зеленский постоянно акцентирует внимание на том, что украинскому народу важно в непростое для него время получить надежду на членство в Евросоюзе.

При этом президент Литвы отметил, что на саммите не обошлось и без разочарования, как для самой Украины, так и для сторонников евроинтеграции Украины. Не было принято решение о том, что Украины будет принята в ЕС по ускоренной процедуре. Также не было принято важное решение о том, чтобы Украине был предоставлен статус кандидата. Гитанас Науседа согласился с тем, что это две вещи были программой максимум и ее, к сожалению, не удалось достичь. Но Науседа заявил, что не теряет оптимизм и надежду, что к этому вопросу вскоре удастся вновь вернуться.

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