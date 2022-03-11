logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Президент Литвы рассказал о главном разочаровании по Украине в ЕС
commentss НОВОСТИ Все новости

Президент Литвы рассказал о главном разочаровании по Украине в ЕС

Украина должна была получить положительный сигнал и это удалось сделать, но не обошлось и без огорчения

сегодня, 12:35 comments1052
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что он оптимистично смотрит на решение саммита по Украине, но есть и определенное разочарование. Как передает портал "Комментарии", об этом лидер Литвы заявил представителям масс-медиа в Версале, давая оценку принятому ночью решению саммита.

Президент Литвы рассказал о главном разочаровании по Украине в ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: из открытых источников

Гитанас Науседа отметил, Киев нуждался в том, чтобы получить от объединённой Европы положительный сигнал и услышать готовность принять в свои ряды нового члена ЕС. Так и произошло. Украинские власти уже неоднократно говорили, что украинцам нужен сигнал, что их ждут в Европейском Союзе. Президент Зеленский постоянно акцентирует внимание на том, что украинскому народу важно в непростое для него время получить надежду на членство в Евросоюзе.

При этом президент Литвы отметил, что на саммите не обошлось и без разочарования, как для самой Украины, так и для сторонников евроинтеграции Украины. Не было принято решение о том, что Украины будет принята в ЕС по ускоренной процедуре. Также не было принято важное решение о том, чтобы Украине был предоставлен статус кандидата. Гитанас Науседа согласился с тем, что это две вещи были программой максимум и ее, к сожалению, не удалось достичь. Но Науседа заявил, что не теряет оптимизм и надежду, что к этому вопросу вскоре удастся вновь вернуться.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Франции Макрон снял интригу в вопросе членства Украины в ЕС по ускоренной процедуре. Франция и другие лидеры Европейского Союза боятся говорить о членстве Украины, пока идет война и Россия атакует.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!