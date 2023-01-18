Президент Сербии прямо высказался – чей Крым и Донбасс

Президент Сербии Александар Вучич отметил, что его страна не может поддержать вторжение России в Украину и публично заявляет, что Крым и Донбасс – это украинские территории. Как передает издание "Комментарии", об этом Вучич заявил в интервью "Bloomberg".

Президент Сербии Александар Вучич. Фото: из открытых источников

"Мы с самого начала говорили, что не могли и не имеем права поддерживать вторжение России в Украину. Для нас Крым — это Украина, Донбасс — это Украина, и так будет всегда", — отметил лидер сербов.

В интервью Вучич также признал, что в войне между Украиной и Россией "худшее еще впереди", поскольку обе стороны не готовы оказываться от своих целей, а значит эскалации не избежать.

Стоит отметить, что Александара Вучича, также, как премьера Венгрии Виктора Орбана считали в Европе пророссийскими политиками, которые негласно подыгрывают Путину и Москве. Сам Вучич имел довольно много встреч с российским президентом Путины, часто бывал в России. Теперь же сербский президент заявил, что он уже давно не имел контактов с российским президентом, не разговаривал с ним.

Также Вучич подчеркнул, что Сербия далеко не во всем поддерживает власть в Москве: "Мы не всегда в восторге от некоторых их позиций. У нас традиционно хорошие отношения, но это не означает, что мы поддерживаем каждое решение или большинство решений, которые исходят из Кремля".

Также издание "Комментарии" сообщало — когда может появиться угроза повторного вторжения с Беларуси – остался ли у диктатора Лукашенко шанс избежать этого.

Ранее "Комментарии" писали — не только Донетчина, россияне пошли в контратаку на Луганщине: названо направление.





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