Президент Венгрии подала в отставку из-за педофильского скандала

Каталин Новак, занимавшая пост президента Венгрии, подала в отставку извинившись за свою ошибку по делу о помиловании заместителя директора детского дома, который помогал скрыть дело директора по педофилии.



Президент Венгрии Каталин Новак. Фото из открытых источников

Президент Венгрии Каталин Новак выступила в специальном обращении на венгерском телевидении, где объявила о своей отставке.

"Я была неправа. Решение о помиловании и отсутствии обоснования могли вызывать сомнения. Сомнений здесь нет и быть не может. Я бы никогда не простила тех, кто жестоко обращается с детьми. Я прошу прощения у тех, кого я оскорбила, и у всех жертв, которые могли почувствовать, что я за них не вступаюсь. Как глава государства, я говорю с вами сегодня в последний раз, я подаю в отставку с поста президента", – сказала Каталин Новак.

Кроме Каталин Новак по делу о помиловании возникла ответственность и бывшего министерка юстиции Юдит Варги, также подписавшей соответствующий документ. Варга заявила, что оставляет депутатский мандат и уходит с должности.

Это уже не первое решение Каталин Новак помиловать кого-то, кто виноват по решению суда. До этого серьезное возмущение венгров возникло из-за президентского помилования мужчины, приговоренного к тюрьме за терроризм.

Напомним, что на прошлой неделе в Венгрии возник педофильский скандал, когда оказалось, что президент Каталин Новак помиловала мужчину, который покрывал директора детского дома, занимавшегося педофилией.

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