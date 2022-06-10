Президентка Грузии пожаловалась на правительство, что не позволило ей поехать в Украину

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что правительство ей запретило совершить ряд зарубежных визитов. В частности, президент страны хотела поехать в Украину, Францию и Польшу. Об этом пишет местное издание Грузии Online.

Саломе Зурабишвили (фото из открытых источников)

В Брюсселе Саломе Зурабишвили раскритиковала решение правительства своей страны

"Я хотела посетить Францию, Польшу и, возможно, Украину, которую мы должны благодарить за ускоренный процесс обсуждения кандидатуры, но снова получила отказ", – сообщила президентка.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что почему Грузия и Молдова не вводят санкции против РФ. Почему Грузия и Молдова, пострадавшие от российской агрессии, оказались среди тех, кто не готов вводить санкции против РФ за открытое вторжение в Украину? Может ли ситуация измениться? Ситуацию для издания "Комментарии" проанализировал эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM", политтехнолог Александр Курбан. К санкциям в отношении Кремля присоединились такие страны, которым ситуация в Украине в принципе погоды не делает. Австралия, Япония и Китай. Китай особенно удивил в этом вопросе. Официальный Тбилиси сегодня демонстрирует пророссийский вектор во внешней и внутренней политике. Ярким примером может служить тот факт, что грузинское правительство всячески препятствовало отправке в Украину грузинских добровольцев, изъявивших желание помочь нам в борьбе с российским вторжением. Премьер-министр Гарибашвили заявил о том, что антироссийские санкции отрицательно скажутся на грузинской экономике, очевидно, официальное Тбилиси забыл, что 20% территории Грузии оккупированы Россией.

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