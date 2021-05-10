Власти Чехии намерены требовать от России выплаты компенсации в размере не менее 1 млрд крон (около 47 млн долларов) за взрывы на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Как может далее развиваться ситуация? Будет ли Россия пытаться сгладить ее или впереди — усугубление конфликта? Чтобы разобраться в этих вопросах, портал "Комментарии" обратился за помощью к экспертам.

Причастность России ко взрывам в Чехии: как может развиваться ситуация дальше - фото из открытых источников

После информационной волны, после дипломатических ударов обе стороны могут пытаться сгладить ситуацию

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко уверяет: "Зная коварное поведение россиян в таких случаях, не сомневаюсь, что Кремль пытался втемную, втихую договориться. Но сделать этого не удалось. Вероятно, по причине того, что доказательства были серьезные".

По мнению Игоря Романенко, когда данные о причастности россиян ко взрывам предали огласке, а страны обменялись высылкой дипломатов, руководство Чехии решило действовать прагматично.

"Можно судиться в международных судах. И, вероятно, чехи выиграют. Но мы знаем, как долго это всё длится. Поэтому руководство Чехии нарабатывает более быстрый подход. Не исключаю, что россияне пойдут на это, поскольку чем дольше тянется скандал, тем больше информационно он "бьет" по РФ. И Кремль может попытаться "откупиться". Сумма в 1 млрд крон – не случайна. Звучит красиво, кругло. Хотя в долларах это около 47-48 млн, что не так значительно", — отмечает генерал.

Но сумма может увеличиться, если включить туда моральный ущерб (а во время взрывов были погибшие), разрушенную инфраструктуру, средства, потраченные на обезвреживание разлетевшихся на большие расстояния боеприпасов. Местные власти, опять же, могут что-то предъявить, подчеркивает Игорь Романенко.

По его мнению, после информационной волны, после дипломатических ударов обе стороны могут пытаться сгладить ситуацию.

"РФ не хочет терять остатки международного имиджа, от которого и так мало что осталось. А Чехия, понимая возможности РФ, ее влияния и агентуры, возможное давление на суды, хочет как можно быстрее получить компенсацию за произошедшее.

РФ бросит огромные ресурсы для того, чтобы отбелить и себя, и дать возможность на следующих парламентских выборах пророссийским силам в Чехии получить как можно больше голосов

По мнению политолога, конфликтолога Богдана Петренко, поднятие вопроса о компенсации от Российской Федерации для Чехии пока имеет политический ракурс.

"Для международного права, как и для демократической страны, заявления о причастности другой страны к агрессивным действиям на ее территории — даже из уст представителей правительства — относятся к политической, а не к юридической плоскости. Поэтому пока не будет решения чешского суда или какого-либо международного арбитража, не стоит рассчитывать на то, что Чехия получит прямые компенсации за взрывы во Врбетицах", — поясняет Богдан Петренко.

Он считает, что началась игра в длинную, где многое будет зависеть от решения суда, а в политическом плане — от общественного мнения в Чехии.

"Ведь не стоит забывать, что в Чехии пророссийские силы представлены на уровне президента Земана. Он продвигает кремлевские месседжи (о том, что вина российских спецслужб в причастности к взрывам якобы не доказана), несмотря на то, что в невиновность России верят лишь 20% граждан Чехии. Понятно, что РФ бросит огромные ресурсы для того, чтобы отбелить и себя, и дать возможность на следующих парламентских выборах (осенью этого года) пророссийским силам в Чехии получить как можно больше голосов. Надо понимать, что парламентские выборы состоятся быстрее, чем решится вопрос компенсации", — подчеркивает эксперт.

Богдан Петренко считает, что в худшем для России сценарии она будет искать возможности заплатить как-то опосредованно. К примеру, выплатить компенсации без обвинительных приговоров. Особенно, если это поможет Росатому участвовать в достройке пятого энергоблока атомной станции в Дукованах. Все же 48 млн долл. компенсации и 6 млрд долл. подряда — это цифры разного порядка, резюмирует конфликтолог.

Ранее портал "Комментарии" писал, что ДБР нашло виновных во взрывах в Сватово в 2015 году.

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