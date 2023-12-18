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Придется ждать дольше, чем планировалось: когда состоится саммит ЕС для одобрения помощи Украине

Саммит ЕС для одобрения помощи Украине должен состояться в феврале

сегодня, 17:28
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинцы ожидали, что уже в январе ЕС вернется к вопросу помощи нашей стране, но не тут-то было. При самом оптимистичном варианте саммит Европейского Союза для одобрения выделения помощи Украине в размере 50 млрд евро состоится 1 февраля следующего года. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.

Придется ждать дольше, чем планировалось: когда состоится саммит ЕС для одобрения помощи Украине

Президент Европейского Совета Шарль Мишель. Фото: из открытых источников

Президент Евросовета отметил, на саммите ЕС хотят согласовать многолетний бюджет поддержки Украины до 2027 года. Речь идет о выделении 50 млрд евро, которые ранее рекомендовала выделить Еврокомиссия.

Мишель уточнил, что саммит придется отложить на последний месяц зимы, потому что необходимо еще немного времени, чтобы провести все консультации и таки убедить Венгрию снять свое вето на это решение.

Читайте также на портале "Комментарии" — завершился двухдневный саммит лидеров ЕС, на котором были приняты как приятные для Украины решения (о старте переговоров касательно вхождения нашей страны в Евросоюз), так и нет (блокирование венгерским премьером Виктором Орбаном "мегапакета" бюджетных изменений, где были, в том числе, заложены 50 млрд евро на поддержку Украины). Между тем, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе сообщила, что ЕК выделит Украине еще 1,5 млрд евро, которые поступят в ближайшее время. А лидеры главных экономик ЕС – Франции (Эммануэль Макрон) и Германии (Олаф Шольц) уверяют, что Украина обязательно получит и те самые 50 млрд евро. Какие выводы можно сделать по итогам саммита? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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