Прислушаться к США и отменить санкции против РФ: в ЕС сделали новое заявление

В контексте недавних разговоров об ослаблении санкций против РФ, в Евросоюзе также высказались по этому поводу. Там напрямую связывают ограничения с поддержкой Украины. Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта на открытии саммита в Париже.

Антониу Кошта. Фото: из открытых источников

Еврочиновник отметил, что страны ЕС должны "продолжать давление" на Россию с помощью санкций, введенных после вторжения в Украину в 2022 году.

"Лучший способ поддержать Украину — это оставаться верными нашей цели достижения справедливого и прочного мира", — сказал Антониу Кошта.

Он пояснил, это означает сохранение давления на Россию с помощью санкций.

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