Роберт Фицо прокомментировал требование канцлера Германии Мерца присоединиться к санкциям против России. Скандальный премьер также потребовал покупки российского газа. Соответствующее заявление он опубликовал в Сети.

Роберт Фицо (фото из открытых источников)

Фицо заявил, что ему нужны четкие гарантии, а не политические обещания

"Словакия готова поддержать этот пакет, даже если он ничего не изменит в военном превосходстве или экономических показателях Российской Федерации. Однако до сих пор Словакия должна получить четкие гарантии, а не политические обещания, что ее энергетическая безопасность и доступность энергоносителей не будут поставлены под угрозу идеологическим предложением Европейской комиссии о прекращении импорта 12 российского российского государства".

Также он заявил о давлении на Словакию.

"Соглашения о таких гарантиях пока не достигнуты. Правительство Словакии ценит усилия Европейской комиссии по поиску решения, но мы отказываемся вести переговоры под давлением резких высказываний", — сказал Фицо.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что к анцлеру Германии Фридрих Мерц публично призвал Словакию и ее премьер-министра Роберта Фицо прекратить блокирование 18-го пакета санкций ЕС против России. Соответствующее заявление он сделал на конференции по восстановлению Украины в Риме, сообщает The Guardian.

Мерц напомнил, что Украина продемонстрировала готовность к переговорам с Россией по достижению справедливого мира, однако сама РФ не проявляет подобных намерений и ежедневно продолжает агрессивные действия. Канцлер подчеркнул: долг Европы — усилить давление на Кремль, чтобы изменить планы Путина и заставить его к дипломатии.

В своей речи канцлер также обратился к американскому политикуму и лично президенту Дональду Трампу. Он призвал США оставаться единым фронтом с Европой по поддержанию глобальной стабильности.

Коснувшись темы послевоенного обновления, Мерц сравнил ситуацию с опытом Германии после Второй мировой. По его словам, модель украинского Фонда развития бизнеса во многом напоминает послевоенные инструменты, которые использовались для восстановления Западной Германии. Он подчеркнул, что ряд механизмов того периода может быть актуален и сейчас.





