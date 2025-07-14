Президент Хорватии Зоран Миланович подверг критике отношение Европейского Союза к Украине обвинив Брюссель в "одержимости" Киевом и пренебрежении другими странами-кандидатами.

Президент Хорватии Зоран Миланович. Фото из открытых источников

Зоран Миланович выступил на пресс-конференции, где заявил об "одержимости" европейских лидеров Киевом.

"Мне кажется все более вероятным, что этот цинизм и наглость определенных европейских структур невозможно остановить. Эти люди, кажется, одержимы Украиной и будто это их способ удержаться у власти", — сказал хорватский президент.

Миланович назвал украинскую евроинтеграцию "наглым оскорблением" Балканских стран. По его мнению, Украина без реформ и в войне не может скорее стать членом Евросоюза, чем другие страны.

"Украина — это страна, которая находится в состоянии войны, без четко определенной территории, которая не способна сама себя финансировать. Утверждать, что Украина ближе к членству в ЕС, чем Черногория или Македония, — это наглое оскорбление этих стран", — сказал Миланович.

Несмотря на жесткую риторику президент Хорватии признал, что Украина, вероятно, получит членство в ЕС. По его словам, процесс уже запущен, и политическая воля Европы очевидна. Однако подчеркнул, что пренебрегать при этом другими государствами – это опасный прецедент.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что президент Хорватии повторяет нарратив Кремля о войне в Украине. По его словам, Вашингтон и НАТО ведут прокси-войну в Украине против России.

Также "Комментарии" писали, что Зоран Миланович категорически ответил об участии армии Хорватии в миссии поддержки Украины.