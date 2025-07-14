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Slava Kot
Президент Хорватии Зоран Миланович подверг критике отношение Европейского Союза к Украине обвинив Брюссель в "одержимости" Киевом и пренебрежении другими странами-кандидатами.
Президент Хорватии Зоран Миланович. Фото из открытых источников
Зоран Миланович выступил на пресс-конференции, где заявил об "одержимости" европейских лидеров Киевом.
Миланович назвал украинскую евроинтеграцию "наглым оскорблением" Балканских стран. По его мнению, Украина без реформ и в войне не может скорее стать членом Евросоюза, чем другие страны.
Несмотря на жесткую риторику президент Хорватии признал, что Украина, вероятно, получит членство в ЕС. По его словам, процесс уже запущен, и политическая воля Европы очевидна. Однако подчеркнул, что пренебрегать при этом другими государствами – это опасный прецедент.
Ранее портал "Комментарии" сообщил, что президент Хорватии повторяет нарратив Кремля о войне в Украине. По его словам, Вашингтон и НАТО ведут прокси-войну в Украине против России.
Также "Комментарии" писали, что Зоран Миланович категорически ответил об участии армии Хорватии в миссии поддержки Украины.